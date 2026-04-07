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Στον Όμιλο Alshaya το δίκτυο καταστημάτων Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:43 - 07 Απρ 2026

Στον Όμιλο Alshaya το δίκτυο καταστημάτων Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Alshaya ανακοίνωσε σήμερα 7/4 την απόκτηση των δικαιωμάτων λειτουργίας των καταστημάτων Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο, αναλαμβάνοντας πλέον ως νέος αποκλειστικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής της επιχείρησης, η οποία μέχρι πρότινος λειτουργούσε υπό τη διοίκηση της οικογένειας Μαρινόπουλου. Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου κατείχε ο Γιάννης Μαρινόπουλος, ο οποίος πρόκειται να επιστρέψει στην οικογενειακή επιχείρηση.

Η αλυσίδα Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2002, αριθμεί σήμερα 30 σημεία στην Ελλάδα και 18 στην Κύπρο, απασχολώντας περίπου 500 εργαζομένους.

Ο Όμιλος Alshaya συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους και μακροβιότερους αδειοδοτημένους συνεργάτες της εταιρείας παγκοσμίως. Από το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στο Κουβέιτ το 1999, λειτουργεί σήμερα περισσότερα από 2.000 καταστήματα σε 13 χώρες, εξυπηρετώντας καθημερινά πάνω από ένα εκατομμύριο πελάτες.

Ο Saleh Alshaya, Πρόεδρος των Starbucks στην Alshaya Group, δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση σηματοδοτεί τη συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας μέσω του δικτύου καταστημάτων Starbucks. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους νέους μας συναδέλφους, διευρύνοντας τις επιλογές των πελατών μας, ώστε να απολαμβάνουν τον αγαπημένο τους καφέ Starbucks σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την επιχείρησή μας και προσβλέπουμε σε ένα δυναμικό μέλλον»

Ο Duncan Moir, Πρόεδρος της Starbucks EMEA, δήλωσε: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Όμιλο Alshaya, ώστε να φέρουμε τα Starbucks σε ακόμη περισσότερους λάτρεις του καφέ σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο Μαρινόπουλου για τη μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία των τελευταίων 24 ετών. Ως ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές δικαιοχρησίας παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος αδειοδοτημένος συνεργάτης μας, o Όμιλος Alshaya διαθέτει τα εχέγγυα για να ενισχύσει περαιτέρω την εμπειρία Starbucks στην περιοχή και να την οδηγήσει σε νέες επιτυχίες».

Ο Γιάννης Μαρινόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Μαρινόπουλου πρόσθεσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους πελάτες μας για τη διαχρονική τους υποστήριξή από το 2002. Εύχομαι στον Όμιλο Alshaya κάθε επιτυχία. Παράλληλα, ευχαριστούμε τον Όμιλο Starbucks για τη μακροχρόνια υποστήριξη, συνεργασία και εμπιστοσύνη που έδειξε στην οικογένεια Μαρινόπουλου τα τελευταία 24 χρόνια».

Υπό τη νέα ηγεσία της Jacqueline Delpippo, Business Manager της Starbucks Ελλάδας & Κύπρου στον Όμιλο Alshaya, άμεση προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση μίας ομαλής μετάβασης και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών του δικτύου καταστημάτων Starbucks.

Σε επόμενο στάδιο, το δίκτυο Starbucks σε Ελλάδα & Κύπρο του Ομίλου Alshaya θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη, εξετάζοντας παράλληλα ευκαιρίες για την ανάπτυξη της παρουσίας της στην περιοχή.

Η νέα λειτουργική οντότητα θα φέρει την επωνυμία «Alshaya Hellas SMSA» στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο θα λειτουργεί υπό την επωνυμία «Murgab Cyprus Ltd».

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