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SILVER διάκριση για την Oni Communications και την Coffee Island στα PR Awards για το ESG Media Event
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17:48 - 07 Μάι 2026

SILVER διάκριση για την Oni Communications και την Coffee Island στα PR Awards για το ESG Media Event

Reporter.gr Newsroom
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Με μία σημαντική διάκριση που επιβεβαιώνει τη δημιουργικότητα και τη στρατηγική τους προσέγγιση, η Oni Communications μαζί με την Coffee Island απέσπασαν SILVER βραβείο στην κατηγορία 2.2 Media Relations στα φετινά PR Awards, για το Media Event που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με αφορμή την παρουσίαση του ESG Report της Coffee Island.

Η βράβευση αυτή αποτελεί μία ουσιαστική αναγνώριση της κοινής προσπάθειας και της αποτελεσματικής συνεργασίας ανάμεσα στην Oni Communications και την Coffee Island, αναδεικνύοντας τη σημασία του σωστού συνδυασμού στρατηγικής, δημιουργικότητας και συνέπειας στην υλοποίηση. Το συγκεκριμένο Media Event ανέδειξε με επιτυχία το ESG αποτύπωμα της Coffee Island, δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία για τα μέσα ενημέρωσης και ενισχύοντας σημαντικά τη δημόσια εικόνα της εταιρείας.

Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη σχέση εμπιστοσύνης και τη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Coffee Island και την Oni Communications. Μέσα από μια κοινή προσέγγιση και ανοιχτή επικοινωνία, οι δύο πλευρές λειτουργούν ως μία ομάδα, σχεδιάζοντας δράσεις με ουσία, δημιουργικότητα και πραγματικό αντίκτυπο. Είναι ακριβώς αυτή η φιλοσοφία συνεργασίας που χαρακτηρίζει την Oni Communications σε κάθε της project.

Η Oni Communications συνεχίζει να χαράσσει μία δυναμική πορεία στον χώρο της επικοινωνίας, υπογράφοντας projects που αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα και δημιουργούν ουσιαστικές συνδέσεις ανάμεσα στα brands και το κοινό τους. Ανάμεσα στα πιο πρόσφατα και εμβληματικά της έργα ξεχωρίζουν:

  • η διοργάνωση του εορτασμού για τα 170 χρόνια του Τρικαλινός Αυγοτάραχο, ενός ιστορικού ελληνικού προϊόντος με διεθνή αναγνώριση,
  • ο επετειακός εορτασμός των 70 χρόνων της SKAG, με μία ολοκληρωμένη εμπειρία που ανέδειξε την ιστορία και την εξέλιξη του brand,
  • καθώς και το breakfast meeting που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Coffee Island και τη HAWCT, για την προώθηση του προγράμματος Women Say No To Violence, αναδεικνύοντας τη δύναμη της επικοινωνίας σε κοινωνικά ευαίσθητα ζητήματα.

Με στρατηγική σκέψη, δημιουργική τόλμη και απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα, η Oni Communications αποδεικνύει σταθερά ότι δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις στον χώρο των δημοσίων σχέσεων – τις διαμορφώνει. Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να επισφραγίσει τον ρόλο της ως ένα από τα πλέον δυναμικά και αξιόπιστα agencies στην ελληνική αγορά επικοινωνίας.

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