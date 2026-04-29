Coffee Island: Επεκτάσεις δικτύου και νέα προϊόντα, η απάντηση στις προκλήσεις της συγκυρίας και τον πόλεμο τιμών 

Η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Coffee Island, με διαφοροποιήσεις όμως στον ρυθμό ανάπτυξης ανάλογα με τις συνθήκες κάθε αγοράς. Όπως σημείωσε στο περιθώριο εκδήλωσης στο κατάστημα της Σταδίου για την παρουσίαση νέων προϊόντων με αναφορά στη νέα γενιά με βάση το τσάι, ο CMO, Πάνος Κωνσταντινόπουλος, η εταιρεία παρά τις προκλήσεις συνεχίζει την πορεία της με νέες κινήσεις και ιδεές προώθησης προϊόντων.

Έτσι έμφαση δίνεται στο διεθνές δίκτυο της Coffee Island, που εκτείνεται σήμερα σε τέσσερις ηπείρους και δώδεκα χώρες. Πάνω από 70 σημεία λειτουργούν ήδη στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Κύπρος, το Λονδίνο, η Ελβετία, η Ρουμανία, η Ισπανία, ο Καναδάς, η Αίγυπτος, το Ντουμπάι, η Βουλγαρία, το Ιράκ, η Ινδία και η Γαλλία.

Παράλληλα η εταιρεία εγκαινίασε τον περασμένο Ιανουάριο το πρώτο της κατάστημα στη γραφική συνοικία της Μονμάρτης στο Παρίσι, ενώ στο πλάνο είναι η δημιουργία περισσότερων από δέκα σημείων στη Γαλλία μέσα στην επόμενη τριετία, με έμφαση στη σταδιακή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, στην Ισπανία η Coffee Island διευρύνει το αποτύπωμά της με νέα καταστήματα στη Μαδρίτη. Σε επίπεδο επενδύσεων, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει την παραγωγική της βάση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αίγυπτο, όπου επεκτείνει την τοπική παραγωγική μονάδα με νέο εξοπλισμό και υποδομές.

Η κίνηση αυτή είναι κομβική για τη βελτίωση των επιπέδων κερδοφορίας σε ένα κύκλο με μεγάλες αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών, ενέργειας και μεταφορών.

Ανανέωση του δικτύου

Παράλληλα, η Coffee Island πέρα από τον "όλεμο τιμών" στην κάψουλα στο σούπερ μάρκετ, επιλέγει το δρόνο επένδυσης στην καινοτομία, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό της με νέες κατηγορίες προϊόντων. Ουσιαστικά δίνει έμφαση στα λεγόμενα functional ροφήματα που συνδέονται με την ευεξία και τη διατροφική αξία. Παράλληλα, προχωρά σε ανανέωση της εικόνας των καταστημάτων της.

Το ανανεωμένο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη (Γούναρη), που θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες, θα λειτουργήσει ως πιλότος για μελλοντική εφαρμογή στα πάνω από 420 καταστήματα της αλυσίδας. Η εταιρεία επαναξιολογεί καταστήματα και συνεργασίες με στόχο τη συνολική ανανέωση του δικτύου, ενώ πειραματίζεται με δύο καινοτόμα μοντέλα.

Το πρώτο, που λειτουργεί ήδη σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη, συνδυάζει καφετέρια και artisanal convenience store. Το δεύτερο, τύπου all day concept, λειτουργεί στην Πάτρα και περιλαμβάνει σάλα, διευρυμένο κατάλογο φαγητού και brunch, καθώς και κοκτέιλ και αλκοόλ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα και προοπτικές

Στο μεταξύ, η χρονιά που ολοκληρώθηκε ήταν ιδιαίτερα θετική για την Coffee Island, τόσο σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων όσο και στρατηγικής ωρίμανσης. Παρά τις πιέσεις, η εταιρεία διατηρεί τον επενδυτικό της ρυθμό, επανεπενδύοντας τα κέρδη της και παραμένοντας προσηλωμένη στο μοντέλο σταδιακής διεθνούς επέκτασης και ενίσχυσης του δικτύου συνεργατών της.

Με βάση τη διοίκηση πάντα το ενδεχόμενο αναπροσαρμογών στην τιμολογιακή πολιτική παραμένει ανοιχτό, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχιστούν. Για το 2025, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ξεπεράσει τα 41,5 εκατ. ευρώ, με διψήφιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων. Σε επίπεδο ομίλου, τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 47 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη δυναμική ανάπτυξη του διεθνούς δικτύου και την αυξανόμενη παρουσία της εταιρείας εκτός Ελλάδας.