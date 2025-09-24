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Coffee Island: Επέκταση με είσοδο στο Ιράκ και νέα καταστήματα σε Ινδία και Αίγυπτο
Επιχειρήσεις
18:43 - 24 Σεπ 2025

Coffee Island: Επέκταση με είσοδο στο Ιράκ και νέα καταστήματα σε Ινδία και Αίγυπτο

Reporter.gr Newsroom
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Η Coffee Island συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στο εξωτερικό, προσθέτοντας νέους σταθμούς στο παγκόσμιο δίκτυό της. Με την είσοδό της στο Ερμπίλ και το άνοιγμα νέων καταστημάτων στις υφιστάμενες αγορές του Καΐρου και της Ινδίας διευρύνει τη φυσική της παρουσία σε αγορές υψηλής δυναμικής.

Το Ερμπίλ του Ιράκ είναι μια πόλη που βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και συγκεντρώνει σημαντικές επενδύσεις κυρίως στη βιομηχανία, το εμπόριο και τις υποδομές. Η Coffee Island κάνει την πρώτη της εμφάνιση εκεί ανοίγοντας κατάστημα στο Boulevard, έναν από τους πιο εμβληματικούς επιχειρηματικούς κόμβους. Η παρουσία της στην περιοχή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο εξωστρέφειας, με σχεδιασμό που αντανακλά την ελληνική ταυτότητα του brand, προσαρμοσμένο στις πολιτισμικές αναφορές της τοπικής αγοράς.

Μετά το εμβληματικό κατάστημα με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας, η Coffee Island υποδέχεται το πολυπολιτισμικό κοινό της Corba στο νέο flagship store, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στη Βόρεια Αφρική με 5 καταστήματα. Τα εγκαίνια του καταστήματος θα πραγματοποιηθούν την 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, σε μια ανοιχτή γιορτή για τους απανταχού coffee lovers. Παράλληλα, η εταιρεία έχει επενδύσει στη δημιουργία μονάδας καβουρδίσματος και επεξεργασίας στην Αίγυπτο, εξυπηρετώντας τη ζήτηση του τοπικού δικτύου.

Στην Ινδία, η Coffee Island βρίσκεται πλέον σε δύο νέα σημεία στην πόλη Πούνε, στο Amanora Mall -έναν από τους πιο δημοφιλείς lifestyle προορισμούς- και στο ανερχόμενο Tribeca Highstreet. Σε λιγότερο από έναν χρόνο το δίκτυο της Coffee Island στην Ινδία αριθμεί ήδη 6 καταστήματα, επιβεβαιώνοντας τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στην εμπειρία απόλαυσης που συστήνει το brand.

Από την Ελλάδα στον κόσμο, η Coffee Island συνεχίζει να εξελίσσεται με συνέπεια και όραμα, ενισχύοντας τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη του specialty coffee.

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