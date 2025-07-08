ΥΠΕΝ: Παροχή €80 εκατ. στους Δήμους με στόχο την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο ανακοίνωσαν την έναρξη του νέου κύκλου του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2025-2026, με συνολικό προϋπολογισμό 79.177.351 ευρώ. Ηπρόσκληση απευθύνεται στο σύνολο των δήμων της χώρας (332 δήμοι) και έχει αυξημένο προϋπολογισμό κατά 25 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενηπρόσκληση.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, κ. Γιάννης Ανδρουλάκης πραγματοποίησαν σήμερα ενημερωτική συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, στην έδρα του Πράσινου Ταμείου (Βίλα Καζούλη).

Σημειώνεται ότι για τους Μικρούς Ηπειρωτικούς Δήμους, τους Μικρούς Ορεινούς Δήμους και τους Μικρούς Νησιωτικούς Δήμους της χώρας (87 δήμοι συνολικά), προβλέπεται υπερβάλλουσα ενίσχυση μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), ως δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και υποστήριξης του δικαιούχου.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης, καθώς και την Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης θα τεθεί σε λειτουργία έως τις 31 Ιουλίου, ενώ ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης η 29η Μαΐου 2026.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Με τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Ανδρουλάκη και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Κυρίζογλου, ανακοινώνουμε σήμερα ένα νέο κύκλο χρηματοδότησης που αφορά και τους 332 Δήμους της χώρας. Χρηματοδότηση, προϋπολογισμού σχεδόν 80 εκατ. ευρώ, προκειμένου όλοι οι δήμοι να υλοποιήσουν έργα για μία καλύτερη ποιότητα ζωής σε ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Η νέα πρόσκληση αφορά στα έτη 2025-2026 και αποσκοπεί σε παρεμβάσεις ανάπλασης και στην ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού των Δήμων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Περισσότερο πράσινο στις πόλεις μας, δημιουργία υπαίθριων παιδικών χαρών προσβάσιμων για όλους, ποδηλατοδρόμων, ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων, και πολλά άλλα έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών στην πράξη. Μετά από πρόταση της ΚΕΔΕ, δίνεται στους μικρούς δήμους παραπάνω ενίσχυση, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν τους πόρους, ισότιμα και στην πράξη. Η συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και την ΚΕΔΕ, μας επιτρέπει να υλοποιούμε τη στρατηγική της Κυβέρνησης για ένα πιο βιώσιμο αύριο, για ενίσχυση της αποκέντρωσης, ανάσχεσης του δημογραφικού, πολιτικές τις οποίες στηρίξαμε πρόσφατα και με τη νομοθετική μας ρύθμιση για τους οικισμούς. Εύχομαι όλοι οι Δήμοι να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών τους».

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, τόνισε: «Το Πράσινο Ταμείο υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκπληρώνει τη συστατική του αποστολή, που είναι η ανταποδοτική αξιοποίηση των πράσινων πόρων σε όφελος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Μέσα από τη χρηματοδότηση έργων που αφορούν πράσινες φυσικές λύσεις, ολοκληρωμένες αναπλάσεις, αλλά και μέσω της εκπόνησης ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής, ενισχύουμε την προσπάθεια της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης να αναβαθμίσει το αστικό περιβάλλον, να ενισχύσει την ανθεκτικότητά του έναντι των φαινομένων της κλιματικής κρίσης και να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Καλούμε τους δήμους της χώρας να αξιοποιήσουν την χρηματοδοτική ευκαιρία που τους δίνεται, σε όφελος των δημοτών και του τοπικού τους οικοσυστήματος».

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, υπογράμμισε: «H πρωτοβουλία του κ. Υπουργού κινείται σε θετική κατεύθυνση, μέσω μάλιστα του Πράσινου Ταμείου, με το οποίο έχουμε συνεργασία. Με το Πράσινο Ταμείο ωστόσο, έχουμε παράλληλα και διεξοδική ενημέρωση, κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε σήμερα αφορά και στους 332 δήμους της χώρας. Ωστόσο, με ιδιαίτερη χαρά ακούμε ότι εισακούστηκε το αίτημά μας και για την ενίσχυση των μικρών ορεινών δήμων και των μικρών νησιωτικών δήμων, διότι όπως συνηθίζω να λέω, κανείς δεν δικαιούται να ευτυχεί μόνος του. Πρέπει ισόχρονα και ταυτόχρονα να αναπτυχθούν όλοι οι δήμοι, σε όλη την Ελλάδα».