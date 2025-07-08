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Η Νέα Εποχή του ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ: Η μετεξέλιξη του μεγαλύτερου νοσηλευτικού συγκροτήματος της χώρας
Υγεία
17:15 - 08 Ιουλ 2025

Η Νέα Εποχή του ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ: Η μετεξέλιξη του μεγαλύτερου νοσηλευτικού συγκροτήματος της χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη λειτουργία του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Ιουλίου 2025, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ» του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, εκδήλωση με θέμα: «Η Νέα Εποχή του ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η νέα αρχιτεκτονική ταυτότητα του ΥΓΕΙΑ και του ΜΗΤΕΡΑ, σηματοδοτώντας τη μετάβασή του σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και αναγέννησης με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη βιωσιμότητα και την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.
Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο οποίος υλοποιείται από τον Όμιλο HHG (Hellenic Healthcare Group) και αφορά τη μετεξέλιξη των Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ σε ενιαίο, υπερσύγχρονο υγειονομικό συγκρότημα – το μεγαλύτερο της χώρας, με δυναμικότητα άνω των 800 κλινών. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ενός θεματικού πάρκου Ιατρικής Ιστορίας, αφιερωμένου στην εξέλιξη της ιατρικής στην Ελλάδα, με σημείο αναφοράς τον Ιπποκράτη.
Το έργο περιλαμβάνει:
  • Ανακαίνιση των εξωτερικών όψεων των δύο νοσοκομείων και τη λειτουργική τους ενοποίηση με αρχές βιώσιμης και ενεργειακά αποδοτικής αρχιτεκτονικής.
  • Διαμόρφωση των κοινών εξωτερικών χώρων σε πάρκο πρασίνου, ανοιχτό και σε εξωτερικούς επισκέπτες, με θεραπευτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Το έργο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας όπως η «διπλή πρόσοψη» (double-skin façade), τα φυσικά υλικά και τα εκτεταμένα φωτοβολταϊκά, καθιστώντας το συγκρότημα πρότυπο βιώσιμου νοσοκομειακού σχεδιασμού.
Κεντρικό στοιχείο του νέου σχεδιασμού και της ενοποίησης των δυο νοσοκομειακών συγκροτημάτων, αποτελεί ο «Περίπατος του Ιπποκράτη», ένας ενιαίος κήπος έκτασης 12.500 τ.μ., που ενσωματώνει περισσότερα από 200 είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Ο χώρος αυτός θα λειτουργεί ως θεραπευτικό και εκπαιδευτικό πάρκο, προσφέροντας διαδρομές περιπάτου, σημεία θέασης και ησυχίας, αλλά και σταθμούς εκπαίδευσης και ανάπαυσης, ενισχύοντας τη σωματική και ψυχική ευεξία ασθενών, επισκεπτών και εργαζομένων. Με τη σύνδεση του νοσοκομείου με το φυσικό τοπίο και τον αστικό ιστό, το συγκρότημα αποκτά έναν νέο χαρακτήρα.
Ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, δήλωσε: «Σήμερα εγκαινιάζουμε το νέο κεφάλαιο στην πορεία του ΥΓΕΙΑ και του ΜΗΤΕΡΑ, δημιουργώντας ένα ιατρικό περιβάλλον πρότυπο, λειτουργικό και φιλόξενο που θα ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή τεχνολογία στις υπηρεσίες του. Θα επενδύσει σε εξατομικευμένη ιατρική, στην πρόληψη, στη βιωσιμότητα, στην ψηφιακή υγεία. Έναν χώρο φροντίδας όπου συναντιούνται το μέλλον της ιατρικής με τον σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.»
Ο κ. Δημήτρης Σπυρίδης, Πρόεδρος του Ομίλου HHG, υπογράμμισε: «Το Hellenic Healthcare Group επενδύει στρατηγικά στην αναβάθμιση των υποδομών όλων των νοσοκομείων του Ομίλου, στηρίζοντας σταθερά την ποιότητα και την καινοτομία στην υγεία. Το ΥΓΕΙΑ και το ΜΗΤΕΡΑ περνούν σε μια νέα εποχή που τιμά την ιστορία τους και ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για το αύριο.»
Το ΥΓΕΙΑ ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1975, ενώ το ΜΗΤΕΡΑ τον Απρίλιο του 1979. Και τα δύο νοσοκομεία ανεγέρθηκαν σε οικόπεδο 25.000 τ.μ., καθιστώντας τον χώρο έναν από τους σημαντικότερους υγειονομικούς πυρήνες της Αθήνας.
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το ΥΓΕΙΑ και το ΜΗΤΕΡΑ εξελίσσουν ριζικά τις υποδομές τους, αναδιαμορφώνοντας τα ιστορικά αυτά κτίρια σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και βιώσιμο υγειονομικό συγκρότημα, που αντανακλά την ταυτότητά του και επιβεβαιώνει τη θέση του στην κορυφή της υγείας.
Τη μελέτη για τον επανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του συγκροτήματος
ΥΓΕΙΑ–ΜΗΤΕΡΑ ανέλαβε το αρχιτεκτονικό γραφείο Tsoukalas Architects, με έδρα την Αθήνα και διεθνή παρουσία.
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