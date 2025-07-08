ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ecofin: Ενέκρινε την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής σε 15 κράτη – Στο «περίμενε» η Γερμανία
Πολιτική
17:05 - 08 Ιουλ 2025

Ecofin: Ενέκρινε την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής σε 15 κράτη – Στο «περίμενε» η Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την Τρίτη (8/7) το αίτημα ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής στο πλαίσιο του ΣΑΑ, με στόχο την άμεση αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Ανάμεσα στις χώρες που έβαλαν «πράσινο φως» είναι και η Ελλάδα, με τον «τσάρο» της ελληνικής οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη να υπογραμμίζει από τις Βρυξέλλες:

«Η σημερινή απόφαση του ECOFIN για την υιοθέτηση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες αποτελεί μια στρατηγική νίκη για την Ελλάδα και μια στιγμή θεσμικής ωρίμανσης για την Ευρώπη. Η Ελλάδα, εκτός από την κυριαρχία της, υπερασπίζεται και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειάζεται τα εργαλεία για να το πράττει αποτελεσματικά

Η χώρα μας ήταν ένα από τα κράτη-μέλη που πήραν την πρωτοβουλία για την εξαίρεση μέρους των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ήμασταν από τους πρώτους που υποβάλαμε το σχετικό αίτημα και πλέον έχουμε στη διάθεσή μας επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσουμε την άμυνα το 2026 και να στηρίξουμε τους Έλληνες πολίτες, αφού έτσι ανοίγει δημοσιονομικός χώρος. Η εθνική κυριαρχία δεν χτίζεται με συνθήματα, αλλά με πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Και σήμερα, αποδείξαμε ότι η Ελλάδα μπορεί να διεκδικεί και να πετυχαίνει».

Πέραν της Ελλάδας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε έγκριση για ενεργοποίηση της ρήτρας στα κράτη: Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Σλοβενία.

Αίτημα είχε καταθέσει και η Γερμανία, ωστόσο το Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση για την πρώτη οικονομία της Ευρώπης, καθώς αναμένει ακόμη την ολοκλήρωση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού της σχεδίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πλεύρης: Θα βοηθήσουμε τη Λιβύη να κρατήσει τους παράτυπους μετανάστες – Τεράστια η πίεση στην Κρήτη
Πολιτική

Πλεύρης: Θα βοηθήσουμε τη Λιβύη να κρατήσει τους παράτυπους μετανάστες – Τεράστια η πίεση στην Κρήτη

Βουλή: Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας 14 βουλευτών της ΝΔ - Είχε προηγηθεί μήνυση της Καρυστιανού
Πολιτική

Βουλή: Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας 14 βουλευτών της ΝΔ - Είχε προηγηθεί μήνυση της Καρυστιανού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το «κατηγορώ» του Τραμπ κατά της Ισπανίας και τι δείχνουν τα στοιχεία
Γιώργος Ραυτόπουλος

Το «κατηγορώ» του Τραμπ κατά της Ισπανίας και τι δείχνουν τα στοιχεία

Eurogroup και ECOFIN με έμφαση στην τεχνολογία: Τεχνητή Νοημοσύνη, digital finance και τεχνολογική κυριαρχία
Ειδήσεις

Eurogroup και ECOFIN με έμφαση στην τεχνολογία: Τεχνητή Νοημοσύνη, digital finance και τεχνολογική κυριαρχία

Η «έκρηξη» στις αμυντικές δαπάνες περνά στη δοκιμασία της παραγωγής
Ειδήσεις

Η «έκρηξη» στις αμυντικές δαπάνες περνά στη δοκιμασία της παραγωγής

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να διεκδικήσει ρήτρα για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να διεκδικήσει ρήτρα για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 16:46

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ναυτιλία
31/07/2026 - 16:38

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 15:40

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Υγεία
31/07/2026 - 15:35

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ειδήσεις
31/07/2026 - 15:22

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ