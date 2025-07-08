Ecofin: Ενέκρινε την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής σε 15 κράτη – Στο «περίμενε» η Γερμανία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την Τρίτη (8/7) το αίτημα ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής στο πλαίσιο του ΣΑΑ, με στόχο την άμεση αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Ανάμεσα στις χώρες που έβαλαν «πράσινο φως» είναι και η Ελλάδα, με τον «τσάρο» της ελληνικής οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη να υπογραμμίζει από τις Βρυξέλλες:

«Η σημερινή απόφαση του ECOFIN για την υιοθέτηση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες αποτελεί μια στρατηγική νίκη για την Ελλάδα και μια στιγμή θεσμικής ωρίμανσης για την Ευρώπη. Η Ελλάδα, εκτός από την κυριαρχία της, υπερασπίζεται και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειάζεται τα εργαλεία για να το πράττει αποτελεσματικά

Η χώρα μας ήταν ένα από τα κράτη-μέλη που πήραν την πρωτοβουλία για την εξαίρεση μέρους των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ήμασταν από τους πρώτους που υποβάλαμε το σχετικό αίτημα και πλέον έχουμε στη διάθεσή μας επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσουμε την άμυνα το 2026 και να στηρίξουμε τους Έλληνες πολίτες, αφού έτσι ανοίγει δημοσιονομικός χώρος. Η εθνική κυριαρχία δεν χτίζεται με συνθήματα, αλλά με πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Και σήμερα, αποδείξαμε ότι η Ελλάδα μπορεί να διεκδικεί και να πετυχαίνει».

Πέραν της Ελλάδας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε έγκριση για ενεργοποίηση της ρήτρας στα κράτη: Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Σλοβενία.

Αίτημα είχε καταθέσει και η Γερμανία, ωστόσο το Συμβούλιο ανέβαλε την απόφαση για την πρώτη οικονομία της Ευρώπης, καθώς αναμένει ακόμη την ολοκλήρωση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού της σχεδίου.