ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά από τη METLEN – 9ος κύκλος «Μηχανικοί στην Πράξη»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:17 - 15 Σεπ 2025

Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά από τη METLEN – 9ος κύκλος «Μηχανικοί στην Πράξη»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η METLEN προσκαλεί για ακόμη μία χρονιά τις νέες και τους νέους απόφοιτους μηχανικούς να συμμετάσχουν στον 9ο κύκλο του προγράμματος «Μηχανικοί στην Πράξη». Πρόκειται για ένα έμμισθο πρόγραμμα πρακτικής εργασίας διάρκειας ενός έτους, που λειτουργεί ως «σχολείο» υψηλού επιπέδου για μηχανικούς, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στις σπουδές τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Μετά την επιτυχημένη περσινή διεύρυνση, το πρόγραμμα υλοποιείται για δεύτερη χρονιά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά τόσο στην Αγγλία, όσο και στην Ιταλία, δίνοντας έτσι στους συμμετέχοντες διεθνή εμπειρία και οπτική.

Το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» ξεκίνησε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2014 και μέσα σε πάνω από μία δεκαετία έχει εξελιχθεί σε θεσμό. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οκτώ κύκλοι με απόλυτη επιτυχία, καθώς το σύνολο των μηχανικών που συμμετείχαν βρήκαν εργασία σε λιγότερο από τρεις μήνες, ενώ πολλοί από αυτούς εντάχθηκαν στο δυναμικό της METLEN, αναλαμβάνοντας οργανικές θέσεις.

Συνολικά, στους πρώτους οκτώ κύκλους συμμετείχαν περισσότεροι από 260 νέοι μηχανικοί. Από το σύνολο όσων έχουν περάσει από το πρόγραμμα, 125 παραμένουν μέχρι σήμερα στην εταιρεία, ακόμη και δέκα χρόνια μετά, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη αξία του.

Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι νέοι μηχανικοί καλούνται να ανταποκριθούν σε σύνθετα έργα και να καλλιεργήσουν δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν σε όλη την επαγγελματική τους πορεία. Με αυτόν τον τρόπο, η METLEN έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για όσους επιδιώκουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα με ασφάλεια, προοπτική και με προκλήσεις που εμπνέουν. Άλλωστε, το ποσοστό ικανοποίησης, κατά την αξιολόγησή τους παραμείνει σταθερά υψηλό πάνω από 90%.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

  • Εργαστούν σε μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με διεθνές αποτύπωμα.
  • Συμμετάσχουν σε έργα με παγκόσμιο αντίκτυπο.
  • Ζήσουν από κοντά τη δυναμική του βιομηχανικού και ενεργειακού κλάδου, δουλεύοντας σε συναρπαστικά projects.
  • Αναπτύξουν δεξιότητες σε time management, παρουσιάσεις, MS Office, Data Analysis, Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλα.
  • Δεχθούν καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες και να αποκτήσουν εργαλεία για να επιλύουν σύνθετα προβλήματα και να ανταποκρίνονται σε απαιτητικά έργα.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσφατους πτυχιούχους Μηχανικούς με μέγιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών.

Επιπλέον προϋποθέσεις αποτελούν:

  • Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο ως μηχανικός (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Πολιτικοί, Χημικοί Μηχανικοί, ή άλλες ειδικότητες)
  • Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται η METLEN: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας, Κόρινθος, Βόλος (βιομηχανικές εγκαταστάσεις της METLEN)
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους
  • Άριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας

Συμπεριφορές που βασίζονται στις αξίες της METLEN:

  • Προσωπική ανάπτυξη
  • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην ασφάλεια
  • Συνεργασία και Εμπιστοσύνη
  • Ενσυναίσθηση και Αποτελεσματική επικοινωνία
  • Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.metlengroup.com/our-people/engineers-in-action/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Μηχανικοί στη Πράξη: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 13:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αναλύσεις

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80
Αναλύσεις

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

Metlen: Άμυνα και Γάλλιο «εκτοξεύουν» τις προοπτικές κερδοφορίας – Νέοι πυλώνες ανάπτυξης με ισχυρή δυναμική
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Άμυνα και Γάλλιο «εκτοξεύουν» τις προοπτικές κερδοφορίας – Νέοι πυλώνες ανάπτυξης με ισχυρή δυναμική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ