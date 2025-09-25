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HELLENiQ ENERGY: Στην τελική ευθεία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:06 - 25 Σεπ 2025

HELLENiQ ENERGY: Στην τελική ευθεία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»

Reporter.gr Newsroom
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Εκπνέει την ερχόμενη Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καινοτόμο Πρόγραμμα Απασχόλησης «Empowering Future Leaders», το οποίο υλοποιεί από φέτος η HELLENiQ ENERGY.

Το Πρόγραμμα, που έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον, απευθύνεται σε νέους και νέες αποφοίτους Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με προπτυχιακό τίτλο σπουδών ή και μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι οποίοι έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία το πολύ μέχρι 2 έτη και διαθέτουν ευελιξία για μετακίνηση σε διαφορετικές τοποθεσίες του Ομίλου, εντός και εκτός Ελλάδας.

Διαρκεί συνολικά δύο χρόνια, χωρίζεται σε ένα ετήσιο και δύο εξαμηνιαία στάδια και προσφέρει εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς της HELLENiQ ENERGY. Περιλαμβάνει τέσσερις κατευθύνσεις που μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι και αφορούν την Τεχνική (Engineering), την Εμπορική (Commercial) και την Διοικητική Κατεύθυνση (Corporate), καθώς και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital/IT).

Το πρωτοποριακό για την Ελλάδα Πρόγραμμα στρατηγικής ανάπτυξης ταλέντων «Empowering Future Leaders», θα δώσει την ευκαιρία στους απόφοιτους που θα επιλεγούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της ΝΑ Ευρώπης, να γνωρίσουν από κοντά εταιρείες όπως οι HELLENiQ Petroleum, HELLENiQ Renewables, ΕΚΟ και ELPEDISON, να εργαστούν σε καινοτόμα διεθνή ενεργειακά έργα και να εξελιχθούν δυναμικά από την πρώτη κιόλας μέρα, υπό την καθοδήγηση Διοικητικής ομάδας και στελεχών του Ομίλου.

Οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Empowering Future Leaders - Πρόγραμμα Εργασίας Νέων Αποφοίτων , ενώ η τελική επιλογή για τους υποψήφιους θα γίνει μέσα από μια πολύπλευρη διαδικασία αξιολόγησης που περιλαμβάνει γνωστικά τεστ, συνεντεύξεις και ένα διήμερο assesment center, όπου θα συμμετάσχουν σε workshops, ομαδικές ασκήσεις και παρουσιάσεις.

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