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METLEN Energy &amp; Metals | Protergia Picasso: Λογαριασμός ίδιος, που επιλέγεις ο ίδιος
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:33 - 13 Οκτ 2025

METLEN Energy & Metals | Protergia Picasso: Λογαριασμός ίδιος, που επιλέγεις ο ίδιος

Reporter.gr Newsroom
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Η Protergia, η ενέργεια της ΜΕΤLEN και μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών της με λύσεις που συνδυάζουν απλότητα, σιγουριά και ευκολία. Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 9 οικιακά και 9 επαγγελματικά πακέτα, εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στις δικές του ανάγκες. Αυτό ακριβώς υπογραμμίζει και το μήνυμα της νέας καμπάνιας του Protergia Picasso: «Λογαριασμός ίδιος, που επιλέγεις ο ίδιος».

Η νέα διαφημιστική καμπάνια της Protergia αποτυπώνει και εξηγεί με τρόπο απλό τη δύναμη του Protergia Picasso, δηλαδή τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει ώστε ο λογαριασμός ρεύματος να παραμένει ίδιος, χειμώνα–καλοκαίρι. Το Picasso δίνει την ελευθερία και τον έλεγχο σε κάθε καταναλωτή να διαλέξει το πακέτο που του ταιριάζει, ώστε να απολαμβάνει τη σιγουριά ενός λογαριασμού χωρίς εκπλήξεις. Δείτε εδώ το σποτ.

Το Protergia Picasso παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει τον ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν χρόνο, καθώς περιλαμβάνει όλα τα κόστη ενέργειας — ρυθμιζόμενες χρεώσεις και χρεώσεις προμήθειας. Κάθε πακέτο Picasso συνοδεύεται από δώρο 5% επιπλέον κιλοβατώρες στην ετήσια κατανάλωση του πακέτου. Πάνω απ’ όλα όμως, το Protergia Picasso προσφέρει ευκολία στη διαχείριση του οικιακού προϋπολογισμού και ηρεμία στην καθημερινότητα κάθε καταναλωτή.

Εσένα ποιο πακέτο Protergia Picasso σου ταιριάζει;

Η επιλογή πακέτου γίνεται εύκολα μέσα από ένα έξυπνο εργαλείο που, με λίγες μόνο ερωτήσεις, σε καθοδηγεί να βρεις το ιδανικό πακέτο για σένα, ώστε να έχεις πάντα τον έλεγχο και καμία έκπληξη στην ετήσια εκκαθάριση. Επισκέψου το έξυπνο εργαλείο εδώ και ανακάλυψε το πακέτο Protergia Picasso που σου ταιριάζει.

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