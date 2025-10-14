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Στα €3,4 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους παρόχους ρεύματος – Αυξημένες κατά 40% το 2024
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20:00 - 14 Οκτ 2025

Στα €3,4 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους παρόχους ρεύματος – Αυξημένες κατά 40% το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Στα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ). Πρόκειται για αύξηση περίπου 40% σε σχέση με το 2023, που εγείρει ανησυχίες για τη σταθερότητα της αγοράς.

Από το συνολικό ποσό, περίπου 1,6 δισ. ευρώ προέρχονται από πελάτες που άλλαξαν πάροχο αφήνοντας ανεξόφλητους λογαριασμούς. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις αυτή η πρακτική λειτουργεί εις βάρος του συνόλου, καθώς οι ασυνέπειες των οφειλετών επιβαρύνουν οικονομικά τους παρόχους και, τελικά, τους συνεπείς καταναλωτές μέσω αυξημένων τιμών.

Η συνήθης πρακτική αλλαγής παρόχου κάθε 1-2 χρόνια για όσους αποφεύγουν την εξόφληση των λογαριασμών δημιουργεί συσσωρευμένο κόστος στην αγορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Υπάρχουν ωστόσο φωνές για μια πιο στοχευμένη προσέγγιση, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συστηματικοί κακοπληρωτές χωρίς να επιβαρύνονται οι συνεπείς καταναλωτές.

Η ΡΑΑΕΥ, καθώς και οι πάροχοι, φαίνεται ότι καλούνται να βρουν λύσεις που θα προστατεύουν την αγορά και τους πελάτες που τηρούν τις υποχρεώσεις τους, αποτρέποντας την εξάπλωση πρακτικών που απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου.

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