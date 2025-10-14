ΗΠΑ – Κίνα: Στο τραπέζι οι δασμοί 100% από 1 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το επιτελείο Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται ακόμη να επιβάλει δασμούς ύψους 100% στην Κίνα την 1η Νοεμβρίου ή και νωρίτερα, ανάλογα με την επόμενη κίνηση του Πεκίνου στη διαμάχη για τα σπάνια γαία, δήλωσε ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος Τζέιμιζον Γκριρ στο CNBC την Τρίτη (14/10).

«Πολλά εξαρτώνται από το τι θα κάνουν οι Κινέζοι», είπε ο Γκριρ σε συνέντευξή του στο CNBC. «Αυτοί είναι που επέλεξαν να προχωρήσουν σε αυτή τη σημαντική κλιμάκωση».

Η Κίνα ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα εκτεταμένους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών — περιορισμούς που, εάν εφαρμοστούν, θα διαταράξουν τους τομείς άμυνας, τεχνολογίας, ημιαγωγών και αυτοκινήτων των ΗΠΑ.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να διαμορφωθεί μια κατάσταση όπου η Κίνα διατηρεί ένα καθεστώς στο οποίο ουσιαστικά έχει δικαίωμα βέτο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού υψηλής τεχνολογίας», δήλωσε ο Γκριρ.

Οι περιορισμοί εξέπληξαν τον Λευκό Οίκο. Το Πεκίνο ανακοίνωσε τα μέτρα λίγο πριν από την αναμενόμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στον μήνα στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι σε ανώτερο υπηρεσιακό επίπεδο είχαν συνομιλίες μόλις τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον σχετικά με τη διαμάχη για τα σπάνια γαία, σύμφωνα με τον Γκριρ.