Η Fed φρενάρει τη μείωση ισολογισμού – Οι αγορές αναμένουν επιτοκιακές μειώσεις

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Fed πλησιάζει στο σημείο όπου θα σταματήσει τη μείωση του ισολογισμού της, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφή ένδειξη για την πορεία των επιτοκίων στο μέλλον.

Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Οικονομολόγων Επιχειρήσεων (National Association for Business Economics) στη Φιλαδέλφεια, ο Πάουελ ανέπτυξε τη θέση της Fed όσον αφορά την «ποσοτική σύσφιξη» (quantitative tightening) – την προσπάθεια, δηλαδή, μείωσης του ύψους των τίτλων που διακρατεί στο ενεργητικό της, ύψους άνω των 6 τρισ. δολαρίων.

Αν και δεν προσδιόρισε πότε ακριβώς θα σταματήσει η διαδικασία, τόνισε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η Fed πλησιάζει στο επίπεδο των «επαρκών» αποθεματικών για τις τράπεζες.

«Το σχέδιό μας είναι να σταματήσουμε τη μείωση του ισολογισμού όταν τα αποθεματικά θα είναι κάπως πάνω από το επίπεδο που θεωρούμε επαρκές», ανέφερε ο Πάουελ σε γραπτές δηλώσεις. «Μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τους επόμενους μήνες και παρακολουθούμε στενά μια ευρεία γκάμα δεικτών για να λάβουμε την απόφαση.»

Αν και ζητήματα ισολογισμού μπορεί να θεωρούνται τεχνικά, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Όταν οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες είναι σφιχτές, η Fed επιδιώκει «άφθονα» αποθεματικά ώστε οι τράπεζες να έχουν επαρκή ρευστότητα και η οικονομία να λειτουργεί ομαλά. Σε ηπιότερες συνθήκες, στοχεύει σε «επαρκή» αποθεματικά, ένα βήμα κάτω, ώστε να αποφευχθεί η υπερβάλλουσα ρευστότητα στο σύστημα.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Fed αγόραζε μαζικά ομόλογα του Δημοσίου και ενυπόθηκους τίτλους (MBS), με αποτέλεσμα ο ισολογισμός της να φτάσει κοντά στα 9 τρισ. δολάρια.

Από τα μέσα του 2022, επιτρέπει στα ληξιπρόθεσμα ομόλογα να διαγράφονται από τον ισολογισμό χωρίς επανεπένδυση, περιορίζοντας έτσι την ποσότητα χρήματος – ένα εργαλείο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής. Η ερώτηση ήταν πόσο μακριά πρέπει να φτάσει αυτή η διαδικασία, και τα σχόλια του Πάουελ δείχνουν ότι πλησιάζει στο τέλος της.

Τόνισε ότι «έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ενδείξεις σταδιακής σύσφιξης των συνθηκών ρευστότητας», γεγονός που ενδέχεται να σημαίνει ότι η περαιτέρω μείωση των αποθεματικών θα μπορούσε να φρενάρει την ανάπτυξη. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Fed δεν σκοπεύει να επιστρέψει στο επίπεδο του ισολογισμού πριν από την πανδημία, που ήταν κοντά στα 4 τρισ. δολάρια.

Αναφορικά με τις πληρωμές τόκων επί των τραπεζικών αποθεματικών, ο Πάουελ απάντησε στις επικρίσεις του Κογκρέσου, όπως εκείνες του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τεντ Κρουζ, που ζητούν τη διακοπή των πληρωμών αυτών.

Ο Πάουελ υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν σοβαρό λάθος και θα έβλαπτε την ικανότητα της Fed να ασκεί νομισματική πολιτική:

«Αν και τα καθαρά έσοδά μας έχουν προσωρινά γίνει αρνητικά λόγω της ταχείας αύξησης των επιτοκίων για τον έλεγχο του πληθωρισμού, αυτό είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο. Τα έσοδά μας θα επιστρέψουν σύντομα σε θετικά επίπεδα, όπως συμβαίνει ιστορικά. Αν μας αφαιρεθεί η δυνατότητα καταβολής τόκων στα αποθεματικά, η Fed θα χάσει τον έλεγχο επί των επιτοκίων.»

Σχετικά με τα επιτόκια, ο Πάουελ διατήρησε την επιφυλακτική στάση της Fed, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, γεγονός που μεταβάλλει την ισορροπία μεταξύ των στόχων για απασχόληση και πληθωρισμό.

«Αν και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό έως τον Αύγουστο, η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, πιθανώς λόγω της μείωσης στη μετανάστευση και στη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό», είπε. «Σε αυτή τη λιγότερο δυναμική και πιο ήπια αγορά εργασίας, οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση φαίνεται να έχουν αυξηθεί.»

Η Fed αντέδρασε σε αυτές τις ενδείξεις στην τελευταία συνεδρίασή της, μειώνοντας το βασικό επιτόκιο κατά 0,25%. Αν και οι αγορές αναμένουν δύο ακόμη μειώσεις έως το τέλος του έτους, και αρκετοί αξιωματούχοι τις έχουν υποστηρίξει, ο Πάουελ απέφυγε να επιβεβαιώσει το χρονοδιάγραμμα.

«Δεν υπάρχει ασφαλής διαδρομή για τη νομισματική πολιτική, καθώς ισορροπούμε ανάμεσα στους στόχους για την απασχόληση και τον πληθωρισμό», κατέληξε.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed (FOMC) θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 Οκτωβρίου.