ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Fed φρενάρει τη μείωση ισολογισμού – Οι αγορές αναμένουν επιτοκιακές μειώσεις
Ειδήσεις
19:50 - 14 Οκτ 2025

Η Fed φρενάρει τη μείωση ισολογισμού – Οι αγορές αναμένουν επιτοκιακές μειώσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Fed πλησιάζει στο σημείο όπου θα σταματήσει τη μείωση του ισολογισμού της, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφή ένδειξη για την πορεία των επιτοκίων στο μέλλον.

Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Οικονομολόγων Επιχειρήσεων (National Association for Business Economics) στη Φιλαδέλφεια, ο Πάουελ ανέπτυξε τη θέση της Fed όσον αφορά την «ποσοτική σύσφιξη» (quantitative tightening) – την προσπάθεια, δηλαδή, μείωσης του ύψους των τίτλων που διακρατεί στο ενεργητικό της, ύψους άνω των 6 τρισ. δολαρίων.

Αν και δεν προσδιόρισε πότε ακριβώς θα σταματήσει η διαδικασία, τόνισε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η Fed πλησιάζει στο επίπεδο των «επαρκών» αποθεματικών για τις τράπεζες.

«Το σχέδιό μας είναι να σταματήσουμε τη μείωση του ισολογισμού όταν τα αποθεματικά θα είναι κάπως πάνω από το επίπεδο που θεωρούμε επαρκές», ανέφερε ο Πάουελ σε γραπτές δηλώσεις. «Μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τους επόμενους μήνες και παρακολουθούμε στενά μια ευρεία γκάμα δεικτών για να λάβουμε την απόφαση.»

Αν και ζητήματα ισολογισμού μπορεί να θεωρούνται τεχνικά, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Όταν οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες είναι σφιχτές, η Fed επιδιώκει «άφθονα» αποθεματικά ώστε οι τράπεζες να έχουν επαρκή ρευστότητα και η οικονομία να λειτουργεί ομαλά. Σε ηπιότερες συνθήκες, στοχεύει σε «επαρκή» αποθεματικά, ένα βήμα κάτω, ώστε να αποφευχθεί η υπερβάλλουσα ρευστότητα στο σύστημα.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Fed αγόραζε μαζικά ομόλογα του Δημοσίου και ενυπόθηκους τίτλους (MBS), με αποτέλεσμα ο ισολογισμός της να φτάσει κοντά στα 9 τρισ. δολάρια.

Από τα μέσα του 2022, επιτρέπει στα ληξιπρόθεσμα ομόλογα να διαγράφονται από τον ισολογισμό χωρίς επανεπένδυση, περιορίζοντας έτσι την ποσότητα χρήματος – ένα εργαλείο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής. Η ερώτηση ήταν πόσο μακριά πρέπει να φτάσει αυτή η διαδικασία, και τα σχόλια του Πάουελ δείχνουν ότι πλησιάζει στο τέλος της.

Τόνισε ότι «έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ενδείξεις σταδιακής σύσφιξης των συνθηκών ρευστότητας», γεγονός που ενδέχεται να σημαίνει ότι η περαιτέρω μείωση των αποθεματικών θα μπορούσε να φρενάρει την ανάπτυξη. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Fed δεν σκοπεύει να επιστρέψει στο επίπεδο του ισολογισμού πριν από την πανδημία, που ήταν κοντά στα 4 τρισ. δολάρια.

Αναφορικά με τις πληρωμές τόκων επί των τραπεζικών αποθεματικών, ο Πάουελ απάντησε στις επικρίσεις του Κογκρέσου, όπως εκείνες του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τεντ Κρουζ, που ζητούν τη διακοπή των πληρωμών αυτών.

Ο Πάουελ υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν σοβαρό λάθος και θα έβλαπτε την ικανότητα της Fed να ασκεί νομισματική πολιτική:

«Αν και τα καθαρά έσοδά μας έχουν προσωρινά γίνει αρνητικά λόγω της ταχείας αύξησης των επιτοκίων για τον έλεγχο του πληθωρισμού, αυτό είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο. Τα έσοδά μας θα επιστρέψουν σύντομα σε θετικά επίπεδα, όπως συμβαίνει ιστορικά. Αν μας αφαιρεθεί η δυνατότητα καταβολής τόκων στα αποθεματικά, η Fed θα χάσει τον έλεγχο επί των επιτοκίων.»

Σχετικά με τα επιτόκια, ο Πάουελ διατήρησε την επιφυλακτική στάση της Fed, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, γεγονός που μεταβάλλει την ισορροπία μεταξύ των στόχων για απασχόληση και πληθωρισμό.

«Αν και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό έως τον Αύγουστο, η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, πιθανώς λόγω της μείωσης στη μετανάστευση και στη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό», είπε. «Σε αυτή τη λιγότερο δυναμική και πιο ήπια αγορά εργασίας, οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση φαίνεται να έχουν αυξηθεί.»

Η Fed αντέδρασε σε αυτές τις ενδείξεις στην τελευταία συνεδρίασή της, μειώνοντας το βασικό επιτόκιο κατά 0,25%. Αν και οι αγορές αναμένουν δύο ακόμη μειώσεις έως το τέλος του έτους, και αρκετοί αξιωματούχοι τις έχουν υποστηρίξει, ο Πάουελ απέφυγε να επιβεβαιώσει το χρονοδιάγραμμα.

«Δεν υπάρχει ασφαλής διαδρομή για τη νομισματική πολιτική, καθώς ισορροπούμε ανάμεσα στους στόχους για την απασχόληση και τον πληθωρισμό», κατέληξε.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed (FOMC) θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 Οκτωβρίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ – Κίνα: Στο τραπέζι οι δασμοί 100% από 1 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το επιτελείο Τραμπ
Ειδήσεις

ΗΠΑ – Κίνα: Στο τραπέζι οι δασμοί 100% από 1 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το επιτελείο Τραμπ

Air Serbia: Απευθείας πτήσεις Βελιγράδι - Τορόντο μετά από 30 χρόνια
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Air Serbia: Απευθείας πτήσεις Βελιγράδι - Τορόντο μετά από 30 χρόνια

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα στη «σιωπή» του Ζερβού άνοιξε νέο κύκλο αντιπαραθέσεων
Πολιτική

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα στη «σιωπή» του Ζερβού άνοιξε νέο κύκλο αντιπαραθέσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000
Νομίσματα

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται
Ειδήσεις

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed
Νομίσματα

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ