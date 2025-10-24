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Η ΔΕΗ «φωτίζει» τις σκηνές του Εθνικού Θεάτρου έως το 2027
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:00 - 24 Οκτ 2025

Η ΔΕΗ «φωτίζει» τις σκηνές του Εθνικού Θεάτρου έως το 2027

Reporter.gr Newsroom
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Η ΔΕΗ συνεχίζει τη στρατηγική της συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο στηρίζοντας για τις περιόδους 2025–2026 και 2026–2027 το όραμα ενός θεάτρου ανοιχτού σε όλους. Η ΔΕΗ γίνεται Μεγάλος Χορηγός του Εθνικού Θεάτρου, ενισχύοντας έναν θεσμό που συνδυάζει τη διαχρονική αξία της θεατρικής παράδοσης με τη σύγχρονη δημιουργία.

Παράλληλα, ως Χορηγός της δράσης με απευθείας μεταδόσεις (livestreaming), η ΔΕΗ υποστηρίζει τις παρουσιάσεις θεατρικών παραγωγών του Εθνικού Θεάτρου σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να κάνει την εμπειρία του θεάτρου πιο προσβάσιμη σε όλους. Μέσα από αυτή τη δράση, τέσσερις σημαντικές παραστάσεις της σεζόν 2025–2026 – «Φάουστ», «Τρεις Αδελφές», «Έχεις Πέντε Λεπτά» και «Ο Βυσσινόκηπος» - θα παρουσιαστούν ταυτόχρονα στο θεατρικό κοινό σε όλη τη χώρα, από τον Έβρο και την Ιθάκη έως τα Κύθηρα και την Κάρπαθο, ανοίγοντας νέους δρόμους πρόσβασης στις τέχνες και τον πολιτισμό.

Με κεντρικό μήνυμα: «Με τις παραστάσεις που εμπνέουν. Με τις ερμηνείες που καθηλώνουν.», η ΔΕΗ συνεχίζει να στηρίζει το Εθνικό Θέατρο, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ενέργειας να συναντά την τέχνη. Με σεβασμό στην κλασική θεατρική κληρονομιά και στήριξη στη νέα καλλιτεχνική φωνή, η ΔΕΗ βρίσκεται στο πλευρό ενός θεσμού που ενώνει την ιστορία με το παρόν, προσφέροντας χώρο σε νέες φωνές και παραγωγές που εμπνέουν, εξελίσσουν και φέρνουν το κοινό πιο κοντά στο θέατρο.

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Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, κα Σοφία Δήμτσα, δηλώνει σχετικά: «Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια και γίνεται ένα #μετονΠολιτισμό. Από την εποχή του εξηλεκτρισμού της χώρας μέχρι σήμερα, στον μετασχηματισμό της ΔΕΗ και την εποχή του νέου εξηλεκτρισμού, η στήριξη στη δημιουργία και την καλλιτεχνική έκφραση παραμένει σταθερή και ουσιαστική. Η συνεργασία μας με το Εθνικό Θέατρο εκφράζει τη σύνδεση της ενέργειας με την τέχνη, της τεχνολογίας με την ανθρώπινη έμπνευση. Με το πρόγραμμα livestreaming, το θέατρο φτάνει παντού, φέρνοντας πιο κοντά το κοινό, τους δημιουργούς και τη μαγεία της ζωντανής παράστασης. Ευχόμαστε το φετινό θεατρικό ταξίδι να εμπνεύσει, να συγκινήσει και να φωτίσει νέες ιδέες, γιατί ο πολιτισμός είναι ενέργεια που εμπνέει, εξελίσσει και ενώνει».

Η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδέει την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη δυναμική σχέση μεταξύ ενέργειας, τέχνης και κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με το Εθνικό Θέατρο και την υποστήριξή της σε εμβληματικούς πολιτιστικούς θεσμούς, η ΔΕΗ ενισχύει το όραμα για έναν πολιτισμό σύγχρονο, προσβάσιμο σε όλους και γεμάτο έμπνευση.

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