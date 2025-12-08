Μυτιληναίος: Η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία έχει φτάσει να μην λογοδοτεί σε κανέναν

Τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία της ΕΕ έκρουσε εκ νέου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, με αφορμή την πρόσφατη τοποθέτηση του προέδρου και CEO της JP Moran, Τζέιμι Ντάιμον, σχετικά με τις «εχθρικές» προς τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και την καινοτομία πρακτικές, που υιοθετεί συχνά η Ευρώπη.

«Κάθε φορά που αναφέρομαι στις σοβαρές ελλείψεις στη δομή και τη λειτουργία των οργάνων της ΕΕ, και ειδικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δέχομαι έντονη κριτική για “αντιευρωπαϊσμό”», αναφέρει ο κ. Μυτιληναίος σε ανάρτησή του στο Linkedin, τονίζοντας πως «αυτό είναι μακριά από την αλήθεια!»

«Πιστεύω ακράδαντα σε μια συνεκτική, ομαλή λειτουργία μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης, όπου όλοι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι το “ευρωπαϊκό έργο” υπάρχει για να υπηρετεί τα συμφέροντά τους και όχι εκείνα της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, η οποία, πια, έχει φτάσει να μη λογοδοτεί σε κανέναν», γράφει στη συνέχεια ο CEO της Metlen για να σημειώσει παρακάτω:

«Τα λόγια μου πέφτουν σε ώτα μη ακουόντων· ίσως τα ίδια λόγια από τον κορυφαίο παγκόσμιο τραπεζίτη, τον Jamie Dimon, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan και ισχυρό φίλο της Ευρώπης, να ακουστούν πιο δυνατά…»

Την ανάρτησή του συνόδευσε με το link της συνέντευξης του κ. Ντάιμον, όπως δημοσιεύθηκε στο Bloomberg.

Σημειώνεται ότι ο CEO της JP Morgan ήταν θετικός ως προς την προσπάθεια της Ευρώπης για τη διασφάλιση της ειρήνης, αλλά προειδοποίησε ότι η μείωση των επενδύσεων στην άμυνα και οι προκλήσεις στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνιών εντός της ΕΕ αποτελούν σοβαρές απειλές για τη Γηραιά Ήπειρο.

Σημείωσε ακόμη, μεταξύ άλλων, ότι ο ευρωπαϊκός κατακερματισμός της Ευρώπης θα είναι εις βάρος των ΗΠΑ, αφού η Ευρώπη αποτελεί «ένα σημαντικό σύμμαχο από κάθε άποψη, συμπεριλαμβανομένων των κοινών αξιών, οι οποίες είναι πραγματικά σημαντικές».