Ο Ντάιμον (JP Morgan) διαφωνεί με Τραμπ και Μασκ: Μη χαίρεστε με την αποτυχία της Ευρώπης

Ο CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, μίλησε με σκληρά λόγια για την Ευρώπη και θεωρεί πως αποτελεί "πρόβλημα" για τις ΗΠΑ. Διαφώνησε, ωστόσο, με όσους πιστεύουν πως είναι προτιμότερο η ενωμένη Ευρώπη να διαλυθεί.

"Η Ευρώπη έχει ένα πραγματικό πρόβλημα", δήλωσε ο Ντάιμον το Σάββατο, κατά την ομιλία του στο Εθνικό Φόρουμ Άμυνας του Ρίγκαν. "Κάνουν μερικά υπέροχα πράγματα στα δίχτυα ασφαλείας τους. Αλλά διώχνουν τις επιχειρήσεις, διώχνουν τις επενδύσεις, διώχνουν την καινοτομία. Αυτό κάπως τους επιστρέφει".

Ο CEO της JP Morgan έπλεξε το εγκώμιο ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών που όπως είπε αναγνωρίζουν τα προβλήματα, προειδοποίησε εν τούτοις ότι η ευρωπαϊκή πολιτική συνολικά είναι "πραγματικά δύσκολη".

Στην χτεσινή ομιλία του, αναφέρθηκε με θετικά λόγια στη δημιουργία του ευρώ και την προσπάθεια της Ευρώπης για ειρήνη. Αλλά προειδοποίησε ότι η μείωση των επενδύσεων στην άμυνα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η προσπάθεια επίτευξης συμφωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν απειλή για την Ευρώπη.

Από την άλλη, όμως, τόνισε πως δεν πρέπει στις ΗΠΑ να χαίρονται με την αποτυχία της Ευρώπης να προχωρήσει στην ολοκλήρωσή της.

"Σε περίπτωση ευρωπαϊκού κατακερματισμού, τότε μπορείτε να πείτε ότι το "Πρώτα η Αμερική" δεν θα υπάρχει πια", σημείωσε και πρόσθεσε: "Ο ευρωπαϊκός κατακερματισμός θα μας βλάψει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, επειδή η Ευρώπη αποτελεί ένα σημαντικό σύμμαχο από κάθε άποψη, συμπεριλαμβανομένων των κοινών αξιών, οι οποίες είναι πραγματικά σημαντικές".

Ο επικεφαλής της JP Morgan είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να βοηθήσουν. "Χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να τους βοηθήσουμε να γίνουν ισχυροί", τόνισε. "Μια αδύναμη Ευρώπη είναι κακή για εμάς".

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στον απόηχο έκθεσης ασφαλείας της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη χαρακτηρίζεται ως μια ήπειρος που οδεύει προς την "πολιτισμική εξάλειψή" της. Επίσης, ο Μασκ πρότεινε τη διάλυση της ΕΕ για να ανθίσουν οι εθνικές κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με τον Ντάιμον, όμως, όσοι στις ΗΠΑ επιχαίρουν για την κακή πορεία της, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν.