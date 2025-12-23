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Protergia Powergiving: Ένας χρόνος εμπιστοσύνης, προσφοράς και ουσιαστικής επιβράβευσης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:25 - 23 Δεκ 2025

Protergia Powergiving: Ένας χρόνος εμπιστοσύνης, προσφοράς και ουσιαστικής επιβράβευσης

Reporter.gr Newsroom
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Με μια γιορτινή βραδιά γεμάτη φως, χαμόγελα και θετική ενέργεια, η Protergia, η ενέργεια της METLEN, ολοκλήρωσε χθες 22 Δεκεμβρίου τη μεγαλύτερη ενέργεια επιβράβευσης πελατών που έχει υλοποιηθεί ποτέ στον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα.

Οι μεγάλοι νικητές της 12ης κλήρωσης Protergia Powergiving ανακοινώθηκαν ζωντανά μέσα από το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στο Πεδίον του Άρεως, σηματοδοτώντας το εορταστικό κλείσιμο μιας πρωτοβουλίας που κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο.

Επενδύοντας διαχρονικά στην καινοτομία, την εξυπηρέτηση και τη στήριξη των πελατών της, η Protergia εμπνεύστηκε και υλοποίησε το Powergiving: μια έμπρακτη πρωτοβουλία ανταπόδοσης προς όλους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 12 μηνιαίες κληρώσεις, με 111 νικητές κάθε μήνα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νικητών σε 1.332.

Συγκεκριμένα:

  • 132 τυχεροί κέρδισαν συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους 1.200.000€,
  • ενώ 1.200 πελάτες απολαμβάνουν δωρεάν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους για έναν ολόκληρο χρόνο.

Η κορύφωση της ενέργειας ήρθε μέσα από τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη κλήρωση, με την ανακοίνωση των μεγάλων νικητών live από το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, μετατρέποντας τη στιγμή σε μια γιορτή χαράς και αισιοδοξίας.

Μάθετε εάν είστε εσείς ένας από τους τυχερούς νικητές εδώ.

Και μην ξεχνάτε! Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως θα έχει ανοικτές τις πύλες του καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών και μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, 2026. Με δωρεάν είσοδο και πολλές εκπλήξεις για όλους: Χειροτεχνίες, κατασκευές, γιορτινό face painting, θεματικά παιχνίδια και πλούσια δώρα και φυσικά με τα Protergia Magic Lights, την απόλυτη εμπειρία ενός συγχρονισμένου φωτιστικού show. Παράλληλα, η γιορτινή ατμόσφαιρα ντύνεται μουσικά με μοναδικές συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών. Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Καλές γιορτές σε όλους, με περισσότερη ενέργεια σε κάθε στιγμή!

Μάθετε περισσότερα για το Protergia Powergiving και τους όρους συμμετοχής στην επίσημη σελίδα: protergia.gr/powergiving, ενώ στα social media της Protergia σας περιμένουν αποκλειστικά βίντεο με δηλώσεις νικητών και μοναδικό περιεχόμενο για το Powergiving!

*Κατά την διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης ανακοινώνονται μόνο οι νικητές των χρηματικών επάθλων ενώ στο site (protergia.gr/powergiving) αναρτώνται όλοι οι νικητές. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, κοινοποιούνται μόνο τα αρχικά ονοματεπώνυμου και η περιοχή στην οποία βρίσκεται η νικητήρια παροχή του (πχ. ΜΠ από Μαρούσι Αττικής). Προς διευκόλυνση της διαδικασίας κάθε παροχή πελάτη έχει αύξοντα αριθμό ώστε η κλήρωση να γίνεται με αυτό τον αριθμό διατηρώντας την διαδικασία διάφανή και ασφαλή χωρίς να εκθέτουμε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας. Όλοι οι νικητές προβλέπεται να ενημερωθούν και επίσημα από την εταιρεία για την αποδοχή του δώρου τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/12/2025 - 15:40
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