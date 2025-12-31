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Όμιλος Aktor: Με συμφωνία στο τομέα της ενέργειας κλείνει το 2025
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:49 - 31 Δεκ 2025

Όμιλος Aktor: Με συμφωνία στο τομέα της ενέργειας κλείνει το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος AKTOR ολοκληρώνει το 2025 με μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ενισχύοντας τη θέση του στην ελληνική αγορά ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Όμιλος έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία συνεργασίας για την εξαγορά του 51% της εταιρείας Sun Force Two, η οποία ανήκει στις οικογένειες Μητσιολίδη και Μποζατζίδη.

Η Sun Force Two διαθέτει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ 140 MW σε λειτουργία, ενώ επιπλέον 200 MW βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Όμιλος AKTOR κλείνει το 2025 με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ 380 MW σε λειτουργία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του για ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και δημιουργία νέων πηγών εσόδων από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας.

Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ μέσω της υφιστάμενης συμφωνίας με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, συνολικής ισχύος 1.300 MW. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διοίκηση του AKTOR εξετάζει και το ενδεχόμενο εξαγοράς ενός ακόμη χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ σε στάδιο ανάπτυξης, ισχύος 150 MW, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Με αυτή τη συμφωνία, ο Όμιλος AKTOR κλείνει τη χρονιά με ισχυρά θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, ενισχύοντας τη στρατηγική του στόχευση για βιώσιμη ανάπτυξη και διαφοροποίηση πηγών εσόδων.

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