Παπασταύρου: Η Ευρώπη να αναπτύξει κρίσιμα ορυκτά της για να παραμείνει ανταγωνιστική

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνήσεων, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και μεγάλων πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν Υπουργοί και Υφυπουργοί Ενέργειας και Ορυκτών από συνολικά 90 χώρες της Ευρώπης, Αμερικής, Αφρικής, ΜέσηςΑνατολής και Ασίας, η Αντιπρόεδρος Υποδομών της Παγκ
Η Υπουργική Συνάντηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο και τα αποτελέσματα της Συνόδου G20 για τους ορυκτούς πόρους, σε θέματα υποδομών και διαδρόμων ορυκτών, αλλά και στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου κανόνων και προδιαγραφών διακυ
Ο κ. Παπασταύρου αναγνώρισε τον ρόλο των ορυκτών και των σπάνιων γαιών στην ενεργειακή ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία, σημειώνοντας
Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στην παραγωγή βωξίτη, περλίτη, χαλκ
Επίσης, ο κ. Παπασταύρου τόνισε τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, κάνοντας αναφορά στις πρόσφατες ενεργειακές συμ
Το απόγευμα ο κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιήσει
Η συνάντηση του κ. Παπασταύρου με τον Υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας γίνεται ακριβώς ένανχρόνο μετά από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Σαουδική Αραβία, και την τότε συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, επισφραγίζοντας έτσι τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, που συμπληρώνουν φέτος 100 χρόνια διμερών και διπλωματικών σχέσεων.
Το βράδυ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμετέχει στο επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Υπουργός Οικονομίας της Σαουδικής Αραβίας, Mohammed Aljadaan, στην εμβληματική αρχ