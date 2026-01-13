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Πώς διαμορφώνονται οι τιμές του ελαιολάδου: Τι δείχνουν οι νέες μελέτες της Επιτροπής Ανταγωνισμού
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15:16 - 13 Ιαν 2026

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές του ελαιολάδου: Τι δείχνουν οι νέες μελέτες της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Reporter.gr Newsroom
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Δύο νέες μελέτες της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τους μηχανισμούς που καθορίζουν τις τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, από την παραγωγή έως τη λιανική πώληση.

Μέσα από τη χρήση προηγμένων οικονομετρικών μεθόδων και την αξιοποίηση ανάλυσης μεγάλων όγκων δεδομένων, οι έρευνες εξετάζουν τόσο τη διαμόρφωση των τιμών στις βασικές ελαιοπαραγωγικές χώρες -Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία- όσο και τις πρακτικές τιμολόγησης που εφαρμόζονται στην ελληνική αγορά.

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της Ισπανίας στη διαμόρφωση των διεθνών τιμών, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επιρροή της στις εξελίξεις της αγοράς. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημαντική διαφοροποίηση στις στρατηγικές τιμολόγησης των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν στοιχεία που να υποδηλώνουν συντονισμένη ή αντικανονική συμπεριφορά.

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση δύο νέων ερευνητικών μελετών, οι οποίες χαρτογραφούν σε βάθος τους μηχανισμούς διαμόρφωσης τιμών στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και στην εγχώρια λιανική αγορά. Οι μελέτες, οι οποίες εκπονήθηκαν από την Ιωάννα Χριστοδουλάκη και τον Αθανάσιο Δήμα (τμήμα Χαρτογράφησης Αγορών και Έρευνας της ΕΑ), σε συνεργασία με καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών (ΕΕΠΥΟ) κ.κ. Δημήτριο Παναγιώτου και Αθανάσιο Σταυρακούδη, αξιοποιούν σύγχρονα οικονομετρικά μοντέλα για την ανάλυση της εξέλιξης των τιμών και του ανταγωνισμού. Οι μελέτες αυτές αποτελούν συνέχεια του HCC Datathon που διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 2025 για την προώθηση της ανάλυσης δεδομένων στην πράξη, στην αγορά έξτρα παρθένου ελαιόλαδου.

Η πρώτη μελέτη («Price dependence among the major EU extra virgin olive oil markets») εξετάζει την αλληλεξάρτηση των τιμών παραγωγού μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την Ισπανία ως τον κυρίαρχο ηγέτη καθορισμού τιμών (price setter) στη Μεσόγειο, με την ελληνική αγορά να λειτουργεί ως «ακόλουθος», προσαρμοζόμενη μακροχρόνια στις ισπανικές τάσεις. Η Ιταλία εμφανίζεται ως ο βασικός αγωγός μετάδοσης της μεταβλητότητας, αντιδρώντας εντονότερα σε βραχυχρόνια σοκ.

Η δεύτερη μελέτη («Price Connectedness in the Extra Virgin Olive Oil Retail Market in Greece») εστιάζει στην ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ. Μέσω ανάλυσης παλινδρόμησης ποσοστημορίων (quantile regressions) στις τελικές τιμές πώλησης σε τέσσερις μεγάλες αλυσίδες, διαπιστώθηκε σημαντική ανομοιογένεια στις στρατηγικές τιμολόγησης. Η ανομοιογένεια αυτή εμφανίζεται σε επίπεδο σούπερ μάρκετ, αλλά και σε επίπεδο προϊόντος. Τα αποτελέσματα δεν υποδεικνύουν συντονισμένη συμπεριφορά, καθώς η αλληλεπίδραση των τιμών ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το αν οι τιμές είναι χαμηλές ή υψηλές, ενώ παρατηρούνται ασύμμετρες αντιδράσεις μεταξύ των ανταγωνιστών.

Οι ερευνητικές μελέτες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στην γενικότερη στρατηγική της επιτροπής για την εμβάθυνση στην κατανόηση της δομής της αγοράς τροφίμων, επιτρέποντας στοχευμένες παρεμβάσεις για την προστασία του ανταγωνισμού και του καταναλωτή».

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