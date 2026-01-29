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ΙΝΚΑ: Ομαδικές αγωγές κατά ΔΕΔΔΗΕ για «υποτιθέμενες» ρευματοκλοπές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:59 - 29 Ιαν 2026

ΙΝΚΑ: Ομαδικές αγωγές κατά ΔΕΔΔΗΕ για «υποτιθέμενες» ρευματοκλοπές

Reporter.gr Newsroom
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Το ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας ανακοίνωσε ότι προχωρά στην κατάθεση ομαδικών αγωγών κατά του ΔΕΔΔΗΕ, καταγγέλλοντας «μαζικές και αδικαιολόγητες χρεώσεις για υποτιθέμενες ρευματοκλοπές».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΝΚΑ, μόνο μέσα στο 2025 έχουν καταγραφεί περισσότερες από 30.000 περιπτώσεις ρευματοκλοπών, οι περισσότερες εκ των οποίων χωρίς αυτόφωρη διαπίστωση. Το ΙΝΚΑ κάνει λόγο για πρακτικές που μετατρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα από κοινωνικό αγαθό σε εργαλείο επιβολής προστίμων και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε συλλογικές νομικές ενέργειες.

Όπως διευκρινίζεται από το ΙΝΚΑ, «ενώ μέχρι τώρα αποστέλλαμε στη ΡΑΕ τις καταγγελίες που λαμβάναμε, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομαδικές αγωγές μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί μας ή, κυρίως, με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , συνοδευόμενο από όλο το ιστορικό της δήθεν ρευματοκλοπής, πλήρη στοιχεία όπως διεύθυνση ακινήτου, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, αριθμό παροχής και, εάν είναι δυνατόν, ηλικία και χρονολογία κατασκευής του ακινήτου».

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το ΙΝΚΑ, δεσμεύεται να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διαδικασία συμμετοχής, το κόστος εγγραφής και τα έξοδα του δικηγορικού γραφείου.

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