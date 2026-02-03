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ΔΕΣΦΑ: Σχεδόν πλήρης δέσμευση χρονοθυρίδων LNG στη Ρεβυθούσα έως το 2040
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:47 - 03 Φεβ 2026

ΔΕΣΦΑ: Σχεδόν πλήρης δέσμευση χρονοθυρίδων LNG στη Ρεβυθούσα έως το 2040

Reporter.gr Newsroom
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Με ετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν οι ετήσιες δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοθυρίδων (slots) εκφόρτωσης LNG και δυναμικότητας αεριοποίησης στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας, για την περίοδο 2026–2040, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Ιανουάριο 2026.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας προσφέρθηκαν 413 χρονοθυρίδες εκφόρτωσης, που αντιστοιχούν σε συνολική ποσότητα LNG ύψους 342,5 TWh, εκ των οποίων δεσμεύτηκαν 409, συνολικής ποσότητας 340,5 TWh, με συμμετοχή έως και πέντε χρηστών ανά έτος, γεγονός που καταδεικνύει για ακόμη μία φορά το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς.

Η φετινή διαδικασία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη στρατηγική σημασία του LNG στον ενεργειακό σχεδιασμό των χρηστών και ανέδειξε την πρακτική μακροχρόνιας δέσμευσης δυναμικότητας ως βασικό μηχανισμό ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, της προβλεψιμότητας και της σταθερότητας της αγοράς. Περαιτέρω, αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης της αγοράς στην ενεργειακή υποδομή της Ρεβυθούσας, καθώς και τον κομβικό ρόλο της χώρας μας στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της ευρύτερης περιφέρειας της ΝΑ Ευρώπης.

Παράλληλα, οι νέες υποδομές του ΔΕΣΦΑ, όπως ο σταθμός συμπίεσης στην Κομοτηνή και την Αμπελιά, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις για την αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, επιτρέπουν την μεταφορά αυξημένης ροής φυσικού αερίου προς τον Βορρά, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα λειτουργεί πλέον ως σταθερή και αξιόπιστη πύλη εισόδου LNG σε περιφερειακό επίπεδο.

Για τα έτη 2027, 2028 και 2029 τα προσφερόμενα φορτία είχαν ήδη δεσμευθεί πλήρως στο πλαίσιο προηγούμενων δημοπρασιών, ενώ για τα έτη 2026 και 2030 δεσμεύτηκαν τα εναπομείναντα φορτία, οδηγώντας σε πλήρη κάλυψη της προσφερόμενης δυναμικότητας.

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