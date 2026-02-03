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Σε τροχιά υλοποίησης το Εθνικό Απολυτήριο - Τι προβλέπει η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας
Ειδήσεις
13:36 - 03 Φεβ 2026

Σε τροχιά υλοποίησης το Εθνικό Απολυτήριο - Τι προβλέπει η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας

Reporter.gr Newsroom
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Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το Εθνικό Απολυτήριο, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/2) στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σηματοδοτώντας την έναρξη των επίσημων διαδικασιών για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα, στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Υπενθυμίζεται ότι η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της ομιλίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ως μία από τις κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για τη νέα τετραετία. Ο στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση του ρόλου του Λυκείου, ώστε να αποκτήσει ουσιαστικό εκπαιδευτικό βάρος και να μην λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται να εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2027-2028, ξεκινώντας με τους μαθητές της Α’ Λυκείου. Η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι η μετάβαση θα γίνει σταδιακά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

Ήδη έχει συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται το θεσμικό πλαίσιο της μεταρρύθμισης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η σύσταση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, η δημιουργία Εθνικού Σώματος Αξιολογητών και η διαμόρφωση νέας Τράπεζας Θεμάτων, που θα αποτελέσουν τη βάση του νέου συστήματος αξιολόγησης.

Οι πέντε πυλώνες του Εθνικού Απολυτηρίου

Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας βασίζεται σε πέντε κεντρικούς άξονες:

  1. Εκπαιδευτικό περιεχόμενο: Διασφάλιση ισχυρού και κοινά προσβάσιμου κορμού γνώσεων και δεξιοτήτων για όλους τους μαθητές.

  2. Σχολική ζωή: Το σχολείο να λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης, πέρα από την καθαρά εξεταστική διαδικασία.

  3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Παροχή ενιαίας, συνεχούς και ουσιαστικής υποστήριξης στο έργο τους.

  4. Υποδομές: Σχολικές και ψηφιακές υποδομές που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.

  5. Διακυβέρνηση του συστήματος: Σαφείς ρόλοι, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια για αποτελεσματική λειτουργία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η μεταρρύθμιση στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση του Λυκείου και στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, δίκαιου και λειτουργικού εκπαιδευτικού συστήματος, που θα προσφέρει στους μαθητές περισσότερες ευκαιρίες για ουσιαστική μάθηση και προσωπική ανάπτυξη.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2026 - 17:12
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