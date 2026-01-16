Στιγμή ορόσημο για την Ευρώπη – Η μονάδα της Μetlen παρήγαγε τα πρώτα κιλά γαλλίου

Την παραγωγή των πρώτων πέντε κιλών γαλλίου ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο linkedin ο CEO της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

«Με υπερηφάνεια μοιραζόμαστε ένα ορόσημο για τις κρίσιμες πρώτες ύλες της Ευρώπης», έγραψε ο κ. Μυτιληναίος, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη παραχθεί τα πρώτα 5 κιλά γαλλίου.

«Η ομάδα μας έχει ήδη παράγει τα πρώτα 5 κιλά γαλλίου στις εγκαταστάσεις μας. Μπορεί να ακούγεται μικρή ποσότητα, όμως, με το γάλλιο να αποτιμάται σήμερα στα 1.750 δολάρια ανά κιλό, μόνο αμελητέα δεν είναι», σημείωσε στην ίδια ανάρτηση και προσέθεσε:

«Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι η πατενταρισμένη τεχνολογία μας δοκιμάστηκε με επιτυχία όχι στο εργαστήριο, αλλά στη βιομηχανική μας παραγωγή!»

«Στο πλαίσιο αυτό, καλωσορίζουμε θερμά τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) — ενός οργανισμού που κατανοεί πραγματικά τη στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης επένδυσης και στέκεται δίπλα στην επιχειρηματικότητα, βοηθώντας να μετατρέπονται τα σχέδια σε πραγματική παραγωγή», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Μυτιληναίος, για να συμπληρώσει πως «χάρη σε αυτή τη στήριξη, το έργο εξελίσσεται εντός προϋπολογισμού και νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το εργοστάσιο αναμένεται να συνεχίσει την κλιμάκωση (ramp-up) των δραστηριοτήτων του το 2026, ενώ οι πρώτοι 5–10 μετρικοί τόνοι εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμοι το 2027.

Η πλήρης κλίμακα παραγωγής, που θα καλύπτει σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών αναγκών (50 μετρικοί τόνοι ετησίως), αναμένεται το 2028.»

«Συνέχεια προσεχώς — μείνετε συντονισμένοι! Η ελληνική βιομηχανική καινοτομία στα καλύτερά της!», σημείωσε ο CEO της Metlen, κλείνοντας την ανάρτησή του.

Γιατί το γάλλιο είναι σημαντικό για την Ευρώπη

Το γάλλιο εκτός από αιχμή του δόρατος των δραστηριοτήτων της Metlen, αποτελεί και μία κρίσιμη ύλη τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις ΗΠΑ, πράγμα που φαίνεται και από τον χαρακτηρισμό «Critical Raw Material» που του έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό που καθιστά τόσο σημαντικό το γάλλιο είναι πως λειτουργεί πολυεπίπεδα και σε πλήθος τομέων – σημαντικότερος από αυτούς είναι εκείνος της τεχνολογίας και της ενέργειας. Παράλληλα, «σπάει» το κινεζικό μονοπώλιο, δίνοντας μία εναλλακτική οδό για τις οικονομίες των ισχυρών παικτών της ευρωπαϊκής και διεθνούς σκηνής.

Το γάλλιο δεν εξορύσσεται, αλλά λαμβάνεται ως υποπροϊόν της εξόρυξης και επεξεργασίας άλλων μετάλλων, κυρίως του αλουμινίου και του ψευδαργύρου. Τις τελευταίες δεκαετίες, επειδή χρησιμοποιείται χάρη στις ιδιότητες τους στους ημιαγωγούς, έχει αναδειχθεί σε μέταλλο υψηλής τεχνολογίας.

Μεταξύ άλλων, το γάλλιο χρησιμοποιείται σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως οι ημιαγωγοί, τα ηλιακά πάνελ, τα LED και οι τηλεπικοινωνίες 5G. Αυτό το καθιστά απαραίτητο για τα τεχνολογικά επιτεύγματα και την ενεργειακή μετάβαση και άρα τα κράτη του δίνουν προτεραιότητα, προκειμένου να μειώσουν τις ευπάθειές τους και να αποκτήσουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Συγκεκριμένα, τα στερεά κράματα γαλλίου βρίσκουν εφαρμογή στην οπτική, την ηλεκτρονική και την πυρηνική μηχανική, καθώς δεν είναι τοξικά και παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στην ακτινοβολία νετρονίων και στη βήτα διάσπαση. Ορισμένα από τα κύρια κράματά του αποτελούν βασικά συστατικά σε διάφορα στάδια παραγωγής μικροτσίπ, σε smartphones, σε φωτοβολταϊκά συστήματα, σε οποιαδήποτε τεχνολογία σχετίζεται με την ηλιακή ενέργεια, στα LED, σε εφαρμογές βιωσιμότητας και πράσινης ενέργειας, σε όλα τα σύγχρονα οχήματα και γενικά σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή. Είναι επομένως απολύτως κατανοητή η σημασία του, δεδομένης της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου και της συνεχούς εξέλιξης των εφαρμογών του.

Το γάλλιο προέρχεται τόσο από πρωτογενή παραγωγή όσο και από την ανακύκλωση θραυσμάτων. Η κύρια πηγή του είναι ο βωξίτης, από τον οποίο εξάγεται κατά την παραγωγή αλουμίνας περίπου το 90% της σημερινής πρωτογενούς παραγωγής, που φτάνει τους 7.500 τόνους ετησίως, με τη ζήτηση να αυξάνεται συνεχώς. Χώρες που το παράγουν περιλαμβάνουν τη Γερμανία, το Καζακστάν, την Ουκρανία, την Ουγγαρία, την Ιαπωνία, τη Ρωσία και τη Σλοβακία, ενώ η Κίνα καλύπτει το 95% της παγκόσμιας παραγωγής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίζονται πλήρως σε εισαγωγές για το γάλλιο, ενώ σε ετήσια βάση χρειάζονται περίπου 700 τόνους.