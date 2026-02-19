NANKO: Σημαντική στρατηγική κίνηση η απόκτηση αιολικού πάρκου 22MW στη Δράμα
13:47 - 19 Φεβ 2026

NANKO: Σημαντική στρατηγική κίνηση η απόκτηση αιολικού πάρκου 22MW στη Δράμα

Reporter.gr Newsroom
Η NANKO Ενέργεια ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταβίβασης αιολικού πάρκου στη θέση «Μεγαλοβούνι», στον Νομό Δράμας, ενισχύοντας δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και διευρύνοντας τη στρατηγική της παρουσία στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είχε γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό την υπογραφή σύμβασης με τη NANKO ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. για τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΙΔΕΗ Α.Ε., η οποία κατείχε το αιολικό πάρκο, έναντι τιμήματος 8,3 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το έργο εντάσσεται πλέον στο χαρτοφυλάκιο της NANKO.

Το έργο διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 22MW και αποτελείται από έντεκα (11) ανεμογεννήτριες τύπου Vestas V90-2.0MW, τεχνολογίας μεταβλητού βήματος πτερυγίων (Pitch control) και μεταβλητών στροφών λειτουργίας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι ανεμογεννήτριες V90-2.0MW διαθέτουν:

  • Ονομαστική ισχύ 2.000 kW ανά μονάδα
  • Διάμετρο δρομέα 90 μέτρων
  • Εμβαδόν σάρωσης 6.362 m²
  • Ύψος πυλώνα 80 μέτρων
  • Σύστημα ελέγχου OptiTip® και OptiSpeed® για βελτιστοποιημένη απόδοση

Η τεχνολογία μεταβλητών στροφών επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού σε ευρύ φάσμα ταχυτήτων ανέμου, μειώνοντας παράλληλα τα μηχανικά φορτία και τον θόρυβο λειτουργίας.

Το πάρκο διαθέτει ιδιωτικό υποσταθμό ισχύος 50MW στη θέση «Άνω Πυξάρι», στοιχείο που ενισχύει τη λειτουργική ευελιξία και την αξιοπιστία διασύνδεσης με το δίκτυο. Κάθε ανεμογεννήτρια διαθέτει μετασχηματιστή 50MVA, ενώ το σύστημα παρακολουθείται μέσω SCADA για πλήρη εποπτεία και τηλεχειρισμό.

Στρατηγική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου

Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της NANKO για διαφοροποίηση και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με ώριμα και αποδοτικά έργα ΑΠΕ.

Η Χάρις Νάνου, Πρόεδρος της NANKO Ενέργεια, δήλωσε:

«Η απόκτηση του αιολικού πάρκου στη Δράμα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση του ενεργειακού μας χαρτοφυλακίου. Επενδύουμε σε έργα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και αποδοτικότητας, με στόχο τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαρκή ενίσχυση της θέσης μας στην ελληνική αγορά ΑΠΕ».

Με επίκεντρο την τεχνογνωσία και τη βιωσιμότητα

Το έργο στο Μεγαλοβούνι συνδυάζει τεχνολογική αξιοπιστία, ενεργειακή αποδοτικότητα και σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.

Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η NANKO συνεχίζει να υλοποιεί τον στρατηγικό της σχεδιασμό για την ενίσχυση της παρουσίας της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επενδύοντας σε έργα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη μετάβαση της χώρας σε ένα πιο καθαρό και ανθεκτικό ενεργειακό μοντέλο.

