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Βουλή: Κατατέθηκαν προς κύρωση οι συμβάσεις με τις Chevron και Helleniq Energy για τους υδρογονάνθρακες
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23:15 - 02 Μαρ 2026

Βουλή: Κατατέθηκαν προς κύρωση οι συμβάσεις με τις Chevron και Helleniq Energy για τους υδρογονάνθρακες

Reporter.gr Newsroom
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Κατατέθηκαν στη Βουλή προς κύρωση οι συμβάσεις μίσθωσης μεταξύ της Ελλάδας και των εταιρειών Chevron Greece και Helleniq Upstream για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές: (α) «Α2» νότια της Πελοποννήσου, (β) «Νότια της Πελοποννήσου», (γ) «Νότια της Κρήτης 1» και (δ) «Νότια της Κρήτης 2».

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα εισαχθεί, προς επεξεργασία, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου, την ερχόμενη Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «Οι προτεινόμενες προς κύρωση συμβάσεις ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, και θωρακίζουν παράλληλα την ενεργειακή της αυτονομία. Ταυτόχρονα ενισχύεται η γεωστρατηγική θέση της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο και αξιοποιούνται τα πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου».

Ο πλήρης τίτλος του νομοσχεδίου είναι «α) Κύρωση Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «CHEVRON GREECE HOLDINGS (A2) B.V.» και «HELLENiQ UPSTREAM ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΛΠ -2,25%ΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Α2», νοτίως της Πελοποννήσου, β) Κύρωση Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «CHEVRON GREECE HOLDINGS (S PELOPONNESE) B.V.» και «HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νότια της Πελοποννήσου», νοτίως της Πελοποννήσου, γ) Κύρωση Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «CHEVRON GREECE HOLDINGS (S CRETE 1) B.V.» και «HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νότια της Κρήτης 1», νοτίως της Κρήτης και δ) Κύρωση Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «CHEVRON GREECE HOLDINGS (S CRETE 2) B.V.» και «HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νότια της Κρήτης 2», νοτίως της Κρήτης».

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