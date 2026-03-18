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Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Καυσίμων προανήγγειλε απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:56 - 18 Μαρ 2026

Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Καυσίμων προανήγγειλε απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων - Εμπόρων Καυσίμων Αττικής,  Ν. Παπαγεωργίου, μιλώντας στα Παραπολιτικά την Τετάρτη (18/3), προανήγγειλε απεργιακές κινητοποιήσεις λέγοντας ότι με το πλαφόν σε αυτά τα επίπεδα δεν θα μπορέσουν να βγάλουν τα λειτουργικά τους έξοδα αρκετά πρατήρια στη χώρα.

«Είμαστε πολύ κοντά στα 2€ η τιμή της αμόλυβδης στην Αττική και πάνω από 2€ στα νησιά», τόνισε αρχικά και εξήγησε τους λόγους που αντιδρούν οι πρατηριούχοι:

«Είναι δεδομένο ότι με το πλαφόν σε αυτά τα επίπεδα δεν θα μπορέσουν να βγάλουν τα λειτουργικά τους έξοδα αρκετά πρατήρια στη χώρα ούτως ή άλλως θα οδηγηθούν σε λουκέτο. Έτσι, θέλοντας να προλάβουν αυτή την κατάσταση τα Δ.Σ των Σωματείων έχουν πάρει αποφάσεις για απεργιακή κινητοποίηση για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν αντέχουμε. Τα περισσότερα σωματεία με τους περισσότερους νομούς της χώρας έχουν πάρει αυτή την απόφαση κι όσα δεν έχουν πάρει θα την πάρουν το επόμενο διάστημα είναι δεδομένο και ο λόγος είναι ότι δεν αντέχουμε αυτό το περιθώριο κέρδους ιδίως ξεκινάει από τις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές της χώρας όλο αυτό».

«Αν δεν υπάρξει κάποια συνεννόηση με το υπουργείο -τουλάχιστον να μας δώσει έναν ορίζοντα- είναι δεδομένο ότι θα γίνει η απεργιακή κινητοποίηση», είπε κλείνοντας και δεν απέκλεισε μάλιστα απεργίες διαρκείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5vez83l0zt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 13:59
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