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Πληρωμές 94,2 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 123.000 δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Εργασιακά
17:28 - 27 Μαρ 2026

Πληρωμές 94,2 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 123.000 δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Συνολικό ποσό ύψους 94.232.000 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 123.391 δικαιούχους κατά το διάστημα από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται οι εξής καταβολές:

  • Στις 31 Μαρτίου θα διατεθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους ως προκαταβολή για τις συντάξεις Απριλίου 2026.
  • Στις 2 Απριλίου θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.
  • Την ίδια ημέρα θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Παράλληλα, στο διάστημα 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ ενισχύσεις.

Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες πληρωμές:

  • 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • 12.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 84.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Οι καταβολές αυτές εντάσσονται στον τακτικό προγραμματισμό των φορέων, με στόχο τη στήριξη των δικαιούχων και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

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