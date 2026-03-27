Πληρωμές 94,2 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 123.000 δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται οι εξής καταβολές:
- Στις 31 Μαρτίου θα διατεθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους ως προκαταβολή για τις συντάξεις Απριλίου 2026.
- Στις 2 Απριλίου θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.
- Την ίδια ημέρα θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.
- Παράλληλα, στο διάστημα 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ ενισχύσεις.
Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες πληρωμές:
- 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
- 12.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 84.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
Οι καταβολές αυτές εντάσσονται στον τακτικό προγραμματισμό των φορέων, με στόχο τη στήριξη των δικαιούχων και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.