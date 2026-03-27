Πληρωμές 94,2 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 123.000 δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Συνολικό ποσό ύψους 94.232.000 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 123.391 δικαιούχους κατά το διάστημα από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται οι εξής καταβολές: Στις 31 Μαρτίου θα διατεθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους ως προκαταβολή για τις συντάξεις Απριλίου 2026.

Στις 2 Απριλίου θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

Την ίδια ημέρα θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Παράλληλα, στο διάστημα 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ ενισχύσεις. Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες πληρωμές: 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

12.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

84.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου». Οι καταβολές αυτές εντάσσονται στον τακτικό προγραμματισμό των φορέων, με στόχο τη στήριξη των δικαιούχων και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.