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Αλ Σαράα: Επίσκεψη στο Βερολίνο εν μέσω αυστηρών μέτρων ασφαλείας και αντιδράσεων
Ειδήσεις
17:39 - 27 Μαρ 2026

Αλ Σαράα: Επίσκεψη στο Βερολίνο εν μέσω αυστηρών μέτρων ασφαλείας και αντιδράσεων

Reporter.gr Newsroom
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Στο Βερολίνο αναμένεται την ερχόμενη Κυριακή (27/3) ο ισλαμιστής ηγέτης της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, ο οποίος πρόκειται να έχει τη Δευτέρα συναντήσεις με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και τον καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Αναλυτικά, η γερμανική πρωτεύουσα προετοιμάζεται για αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς έχουν ήδη προαναγγελθεί διαδηλώσεις με αφορμή την επίσκεψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Βερολίνο διαμένουν περίπου 60.000 πολίτες συριακής καταγωγής.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω επίσκεψη είχε αρχικά προγραμματιστεί για τα τέλη Ιανουαρίου, ωστόσο αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή λόγω της έντασης που επικρατούσε τότε στη Συρία.

Για το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, οι αρχές σχεδιάζουν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, που περιλαμβάνουν οδοφράγματα, ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών και τη χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων για τον εντοπισμό εκρηκτικών, ιδιαίτερα γύρω από το ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει ο Σύρος ηγέτης και την καγκελαρία.

Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθούν ζητήματα που αφορούν την ανοικοδόμηση της Συρίας, καθώς και το μεταναστευτικό, με έμφαση στην επιστροφή Σύρων προσφύγων που έχουν εγκατασταθεί στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γερμανική πλευρά αποτελεί η απέλαση Σύρων που έχουν καταδικαστεί για εγκληματικές πράξεις ή θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες. Προς αυτή την κατεύθυνση, στα τέλη του 2025 το υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας είχε καταλήξει σε συμφωνία με τη Δαμασκό για τη διευκόλυνση των τακτικών επιστροφών.

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