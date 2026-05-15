ΔΕΔΔΗΕ: Νεο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα - Σημαντική ενεργειακή ενίσχυση για τη Νοτιοανατολική Αττική

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή επάρκεια και την αναπτυξιακή προοπτική της Νοτιοανατολικής Αττικής, μετά την υπογραφή, στις 7 Μαΐου 2026, της σύμβασης για την κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι» (turn-key) του νέου Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV Κερατέας, του Σημείου Ζεύξεως Κερατέας και της Διπλής Διασυνδετικής Καλωδιακής Γραμμής 150 kV μεταξύ τους.

Το έργο αποτελεί κοινό έργο αρμοδιότητας του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ Α.Ε.. Για τον λόγο αυτό, η σχετική σύμβαση είναι τριμερής μεταξύ των δύο Διαχειριστών και της αναδόχου εταιρείας.

Το νέο Κέντρο Διανομής Κερατέας θα είναι συνολικής ισχύος 150 MVA και θα διαθέτει τρεις μετασχηματιστές ισχύος 40/50 MVA έκαστος, ενώ θα περιλαμβάνει υποσταθμό κλειστού τύπου με GIS εξοπλισμό Υψηλής Τάσης. Παράλληλα, θα κατασκευαστεί το Σημείο Ζεύξεως Κερατέας και η Διπλή Καλωδιακή Γραμμή 150 kV τεχνολογίας XLPE, μέσω της οποίας το νέο Κέντρο Διανομής θα τροφοδοτείται από τους Υποσταθμούς Λαυρίου και Μαρκοπούλου.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2028.

Η υλοποίησή του αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αποφόρτιση των υφιστάμενων Υποσταθμών 150/20 kV της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Αττικής, και ειδικότερα των Υ/Σ Μαρκοπούλου, Βάρης και Λαυρίου, ενισχύοντας σημαντικά την αξιοπιστία τροφοδότησης για την ευρύτερη γεωγραφική ζώνη που περιλαμβάνει το ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας και περιοχές όπως τα Καλύβια, το Λαγονήσι, το Πόρτο Ράφτη και το Λαύριο.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το έργο λόγω των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών που δημιουργούνται από σημαντικές νέες επενδύσεις και φορτία στην περιοχή, όπως το Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, νέα data centers που προγραμματίζονται στη Νοτιοανατολική Αττική, καθώς και εφαρμογές ηλεκτροδότησης πλοίων (cold ironing) στο Λιμένα Λαυρίου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών της χώρας, με στόχο ένα πιο αξιόπιστο και ανθεκτικό ηλεκτρικό δίκτυο.