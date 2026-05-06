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Δυτική Αττική: Συνελήφθησαν «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ με λεία πάνω από €3 εκατ.
Ειδήσεις
13:55 - 06 Μάι 2026

Δυτική Αττική: Συνελήφθησαν «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ με λεία πάνω από €3 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (6/5) ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Δυτικής Αττική, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους εργαζομένους του ΔΕΔΔΗΕ.

Τα μέλη του κυκλώματος εμφανίζονταν ως τεχνικοί ή υπάλληλοι της εταιρείας, προσεγγίζοντας πολίτες με διάφορες προφάσεις, ώστε να αποσπούν χρήματα.

Επτά συλλήψεις και δεκάδες υποθέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνική Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ενώ οι αρχές έχουν ήδη εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης που αποδίδονται στη δράση τους.

Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Από την Ελληνική Αστυνομία αναμένεται να δοθεί αναλυτική επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση τις επόμενες ώρες.

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