ΥΠΕΝ: Το πλάνο θωράκισης της ευστάθειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας - Οι περικοπές

Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες τις ημέρες του Πάσχα -δηλαδή πλεόνασμα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και χαμηλή ζήτηση λόγω των αργιών- το ηλεκτρικό σύστημα διαχειρίστηκε αποτελεσματικά την ενεργειακή ισορροπία. Αυτό αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ που τονίζουν ότι «η επιτυχής αντιμετώπιση των προκλήσεων ήταν αποτέλεσμα της εγρήγορσης και των συντονισμένων ενεργειών όλων των αρμοδίων φορέων».

Όπως αναφέρεται, τη Μεγάλη Τετάρτη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο συναντήθηκαν με ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και Ρυθμιστική Αρχή, με στόχο να καταγραφεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ακολούθησαν τηλεδιασκέψεις όλες τις ημέρες του Πάσχα.

Κατά την περίοδο των αργιών, καταγράφηκε περίσσεια παραγωγής 3-4 GW, την οποία ο ΑΔΜΗΕ αντιμετώπισε μέσω εξαγωγών (για ένα μέρος αυτής) και με τηλερύθμιση από το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας, της παραγωγής των σταθμών ΑΠΕ, που συνδέονται στην υψηλή τάση.

Περικοπές

Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι πολλοί παραγωγοί ΑΠΕ, που εκπροσωπούνται στις αγορές ενέργειας από τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ), προχώρησαν σε αυτόβουλη διακοπή έγχυσης ενέργειας για ορισμένες ώρες από τα πάρκα τους, λόγω των αρνητικών ή μηδενικών τιμών ενέργειας που υπήρχαν στα χρονικά αυτά διαστήματα στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ χρησιμοποίησε κατάλληλα τις αντλητικές μονάδες των υδροηλεκτρικών σταθμών του συστήματος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης, ότι σε αυτές τις ημέρες, για πρώτη φορά λειτούργησαν με επιτυχία οι δύο σταθμοί συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες).

Ο ΔΕΔΔΗΕ

Όσον αφορά τον ΔΕΔΔΗΕ καταγράφεται μία ουσιαστική μετάβαση από ένα καθεστώς διαχείρισης αυξημένης πίεσης, που στηριζόταν σε μαζικές επικοινωνίες, χειροκίνητες ενέργειες παραγωγών και αυξημένο επιχειρησιακό ρίσκο, σε ένα μοντέλο ώριμου, κεντρικού και τεχνολογικά υποστηριζόμενου επιχειρησιακού ελέγχου.

Ενδεικτικά, το Πάσχα του 2025, ο ΔΕΔΔΗΕ διέθετε δυνατότητα τηλελέγχου μόλις 1.638 σταθμών ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2.286 MW, ενώ για περισσότερους από 5.600 παραγωγούς και αυτοπαραγωγούς της Ομάδας Β, συνολικής ισχύος περίπου 3,5 GW, η εφαρμογή των περιορισμών εξαρτιόταν από τη δική τους ανταπόκριση, μέσω ενός σύνθετου πλάνου διαδοχικών SMS, emails και συνεχών επικοινωνιακών παρεμβάσεων.

Αντίθετα, το Πάσχα του 2026, παρά το γεγονός ότι προστέθηκαν επιπλέον περίπου 550 MW ΑΠΕ και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είχε ανέλθει στα 9.000 MW, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί πλέον να ελέγχει κεντρικά 6.200 σταθμούς συνολικής ισχύος 5,4 GW.

Με τη δημιουργία δύο νέων Κέντρων Ελέγχου, μέσα σε μόλις έναν χρόνο, ο ΔΕΔΔΗΕ πέρασε από ένα περιβάλλον περιορισμένης τηλεδιαχείρισης και αποσπασματικής παρέμβασης, σε ένα καθεστώς εκτεταμένης τηλεεποπτείας, άμεσου τηλεχειρισμού και εφαρμογής στοχευμένων, αναλογικών περικοπών σε πραγματικό χρόνο

Πέραν της τεχνολογικής και επιχειρησιακής ωρίμανσης των υποδομών ελέγχου του ΔΕΔΔΗΕ, διαμορφώνεται πλέον μέσω θεσμικών παρεμβάσεων και ένα ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον στη λειτουργία της αγοράς, που συμβάλλει στον περιορισμό της ανάγκης για πραγματοποίηση περικοπών από τους Διαχειριστές. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται και στην ίδια τη συχνότητα των αναγκαίων παρεμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ: ενώ το 2025 η Ομάδα Β ενεργοποιήθηκε 14 φορές, το 2026 οι ημέρες περικοπών στο Δίκτυο περιορίστηκαν σε μόλις 7, παρά τη σημαντικά υψηλότερη διείσδυση ΑΠΕ.

Η μετάβαση αυτή σε συνδυασμό με την ωρίμανση της αγοράς και την θωράκιση του θεσμικού πλαισίου που ενισχύει τον ανταγωνισμό, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών.