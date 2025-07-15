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Γεωργία-κτηνοτροφία: Σταθερές οι τιμές εκροών, πτώση κόστους παραγωγής τον Μάιο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:40 - 15 Ιουλ 2025

Γεωργία-κτηνοτροφία: Σταθερές οι τιμές εκροών, πτώση κόστους παραγωγής τον Μάιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) για τον Μάιο 2025 παρέμεινε αμετάβλητος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024. 

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2020=100,0 για τον μήνα Μάιο 2025, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, δεν παρουσίασε μεταβολή.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Μαΐου 2024, σε σύγκριση με τον Μάιο 2023, είχε παρουσιάσει αύξηση 6,7%. Η διατήρηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών μηνός Μαΐου 2025 στο ίδιο επίπεδο με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 0,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας φρούτα, και β) στη μείωση κατά 1,0% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,3%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2023 - Μαΐου 2024, παρουσίασε μείωση 2,7%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, παρουσίασε μείωση 1,3%, έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2024 με τον Μάιο 2023.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 1,3%, τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, οφείλεται: α) στην μείωση κατά 2,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και β) στην αύξηση κατά 1,3% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,2%. Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025, παρουσίασε μείωση 2,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2023 – Μαΐου 2024.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 12:54
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