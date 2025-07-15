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Βαβούρα: Το περιοδικό γέλιου που μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά επιστρέφει!
Magazino
12:31 - 15 Ιουλ 2025

Βαβούρα: Το περιοδικό γέλιου που μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά επιστρέφει!

Reporter.gr Newsroom
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Μια λέξη που τιτλοφορούσε ένα από τα πιο ιστορικά περιοδικά της δεκαετίας του ’80 και του ’90 και αγαπήθηκε όσο λίγα, όντας ό,τι πιο σουρεαλιστικό και πρωτοποριακό μπορούσε να διαβάσει κάποιος εκείνη την εποχή. Ο υπότιτλος κάτω από τον πολύχρωμο τίτλο του περιοδικού, «περιοδικό της πλάκας», υποδήλωνε ακριβώς αυτό που ήταν. Η Βαβούρα ήταν ό,τι είναι τα σημερινά memes, τα πρώην vines, τα κάφρικα αστεία στα social media. Γαλούχησε ολόκληρες γενιές στα τσιτάτα, στις εξυπνάδες, στις ατάκες, και επηρέασε μια σειρά καλλιτεχνών. Άλλοτε αιχμηρή και χοντροκομμένη, αλλά πάντα αθώα και ξεκαρδιστική.

Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1981 και ολοκληρώθηκε το 1997 μέσα από 752 τεύχη, φιλοξενώντας μια πλειάδα χαρακτήρων με ολιγοσέλιδες αυτοτελείς ιστορίες από τα βρετανικά περιοδικά Whizer & Chips, The Beano, Buster, Whoopee αλλά και τίτλους από Ισπανούς, Αμερικάνους και Γάλλους δημιουργούς. Ειδική μνεία στην περίπτωση του οπισθόφυλλου με την περίφημη «Οδός Τρέλας 13» όπου σε κάθε «διαμέρισμα», έφτανε μία ατάκα και το σκίτσο για να ολοκληρώσει την ιστορία, κάτι που επαναλαμβανόταν και στους τέσσερις ορόφους του. Όσο περνούσε ο καιρός και η Βαβούρα γνώριζε μεγάλη επιτυχία, η πολυκατοικία μεγάλωνε, όπως και οι πόλεις που μεγαλώσαμε. Ακόμα περισσότερα διαμερίσματα, ακόμα περισσότερες ιστορίες, ακόμη μεγαλύτερη βαβούρα.

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Η αναβίωση της Βαβούρας φέρνει μαζί της 13 από τις κλασικές ιστορίες που μεγαλώσαμε, μεταξύ αυτών και την Οδός Τρέλας 13 —αυτή τη φορά από τους «δικούς μας» Κλήμη Κεραμιτσόπουλο (σχέδιο) και Λάζαρο Αλεξάκη (σενάριο).

Πιο αναλυτικά:

  • Γουρουνομούρης των Ken Raid & Frank McDiarmid (Buster, 1971)
  • Σουίνι το Διαβολάκι των Leo Baxendale & Tom Paterson (Whoopee, 1974)
  • Ο Μικρός Κονγκ των Robert Nixon & Rob Lee (Buster, 1976)
  • Το Μαμόθρεφτο του Norman Mansbridge (Buster, 1976)
  • Το Αγγελούδι του Terry Bave (Buster, 1983)
  • Η Γκρινιάρα του Norman Mansbridge (Buster, 1990)
  • Οι Δισεκατομμυριούχοι του Mike Lacey (Whoopee, 1974)
  • Ο Λιχούδης του Trevor Metcalfe (Buster, 1991)
  • Θεοπάλαβη Τάξη του Vic Neil (Buster, 1982)
  • Τζαίη Αρ Τζούνιορ του Trevor Metcalfe (Buster, 1991)
  • Η Κλαψιάρα του Mike Lacey (Buster, 1982)
  • Ακτίνες Χ του Mike Lacey (Buster, 1976)
  • Οδός Τρέλας 13 των Κλήμη Κεραμιτσόπουλου & Λάζαρου Αλεξάκη

Το αξέχαστο αυτό περιοδικό που προκαλούσε κύματα γέλωτος στη χώρα μας επιστρέφει και θα επιχειρήσει να μας επαναφέρει σε μια εποχή όπου το γέλιο δεν μπορούσε να ταχθεί σε στενά όρια ή στενούς τοίχους.

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