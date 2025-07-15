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Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: Εισήγηση για άρση ασυλίας Αυγενάκη και Παπαδόπουλου
Πολιτική
12:17 - 15 Ιουλ 2025

Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: Εισήγηση για άρση ασυλίας Αυγενάκη και Παπαδόπουλου

Reporter.gr Newsroom
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Την άρση της βουλευτικής ασυλίας των Λευτέρη Αυγενάκη της ΝΔ και Νίκου Παπαδόπουλου της Νίκης εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Όσον αφορά τον Λευτέρη Αυγενάκη, η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται ομόφωνα την άρση της ασυλίας του σε συνέχεια του περιστατικού βιαιοπραγίας σε βάρος υπαλλήλου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», που είχε οδηγήσει και στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο ίδιος ο βουλευτής ζήτησε με υπόμνημά του την άρση της ασυλίας του, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια από τα αδικήματα που του αποδίδονται, όπως η απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εξακολουθούν να υφίστανται, παρά την ανάκληση των αρχικών μηνύσεων από το θύμα, και μπορούν να κριθούν μόνο σε δικαστικό επίπεδο.

Παράλληλα, η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί την άρση ασυλίας και του πρώην βουλευτή της Νίκης Νίκου Παπαδόπουλου, για την εμπλοκή του στον βανδαλισμό της Εθνικής Πινακοθήκης. Το σχετικό εισαγγελικό αίτημα αφορά τις πράξεις της διατάραξης της λειτουργίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου κατά συναυτουργία και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας μεγάλης αξίας, σε αντικείμενα κοινής ωφέλειας, τοποθετημένα σε δημόσιο χώρο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι βουλευτές της Νίκης καταψήφισαν την άρση της ασυλίας του κ. Παπαδόπουλου, η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών», ενώ τα υπόλοιπα κόμματα υπερψήφισαν. Ο ίδιος ο πρώην βουλευτής, που παρέστη στη συνεδρίαση, όταν ρωτήθηκε από συναδέλφους του τι να πράξουν, φέρεται να απάντησε: «Κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός».

Η τελική απόφαση και για τους δύο θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής, σε ειδική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες.

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