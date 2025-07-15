Κυριακούλης: Προχωρά η λήψη δανείου αξίας €6,5 εκατ. από τη Deutsche Aluminium

Στη λήψη δανείου αξίας €6,5 εκατ. από τη συνδεδεμένη DE.AL προχωρά η Κυριακούλης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας την Τρίτη (15/7).

Η ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με τα άρθρα 101 §2 ν. 4548/2018 και 4.1.1 (16) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύουν και σε συνέχεια της από 4.7.2025 σχετικής ανακοίνωσης, η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 100§3 ν. 4548/2018 και θεωρείται οριστικά έγκυρη η άδεια που χορήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 3.7.2025, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 ν. 4548/2018, για την κατάρτιση σύμβασης δανείου με το συνδεδεμένο μέρος “DE.AL Deutsche Aluminium GmbH” και τη λήψη από την Εταιρεία έντοκου δανείου ποσού ευρώ έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000 €), με διάρκεια ένα (1) έτος, σταθερό ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο τέσσερα τοις εκατό (4%), αρχής γενομένης από την ημερομηνία εκταμίευσης, και αποπληρωμή του κεφαλαίου μετά των αναλογούντων τόκων εφάπαξ σε μια δόση κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου και της περιόδου εκτοκισμού, χωρίς εμπράγματες ή άλλου είδους εξασφαλίσεις. Η άνω απόφαση του Δ.Σ. ισχύει για έξι (6) μήνες από τη λήψη της».