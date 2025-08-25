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Λυκουρέντζος (ΕΛΓΑ): Συνήθης διαδικασία ο έλεγχος από από την ΕΔΕΛ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:40 - 25 Αυγ 2025

Λυκουρέντζος (ΕΛΓΑ): Συνήθης διαδικασία ο έλεγχος από από την ΕΔΕΛ

Reporter.gr Newsroom
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Σε δηλώσεις προχώρησε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με επικείμενο έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών στον ΕΛΓΑ.

Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, με αφορμή δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με επικείμενο έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών στον Οργανισμό, δήλωσε τα ακόλουθα:

«Η διαδικασία ελέγχου στον ΕΛ.Γ.Α. από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του Υπουργείου Οικονομικών εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών δευτεροβάθμιων ελέγχων, στους οποίους, βάσει νόμου, υπάγεται ο Οργανισμός.

Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει λόγο να φοβείται τους ελέγχους.

Είναι ασφαλιστικός Οργανισμός, ο οποίος με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, καταβάλει αποζημιώσεις στους δικαιούχους αγρότες , κατόπιν σύνταξης πορίσματος το οποίο υπογράφουν οι εκτιμητές - Γεωτεχνικοί του Οργανισμού και όχι μόνον με την υποβολή δήλωσης ζημίας από τους πληγέντες παραγωγούς.

Ο ΕΛ.Γ.Α., με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία, παρέχει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία των αποζημιώσεων, τις οποίες έχει ήδη καταβάλει, τα οποία ούτως η άλλως δημοσιεύονται ετησίως στο διαδίκτυο και είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου».

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