ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χάσετ: Η αμερικανική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε περαιτέρω συμφωνίες τύπου Intel
Ειδήσεις
16:37 - 25 Αυγ 2025

Χάσετ: Η αμερικανική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε περαιτέρω συμφωνίες τύπου Intel

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε τη Δευτέρα (25/8) ότι η κίνηση της Intel αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη δημιουργία κρατικού επενδυτικού ταμείου, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερες εταιρείες.

Σε συμφωνία που σηματοδοτεί περαιτέρω εμπλοκή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε ιδιωτικές εταιρείες, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή (22/8) ότι θα αποκτήσει μερίδιο 10% στην Intel, αξίας περίπου 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μέρος του ποσού θα προέλθει από επιχορηγήσεις που σχετίζονται με τον νόμο CHIPS, ενώ το υπόλοιπο από ξεχωριστές κρατικές επιχορηγήσεις για προγράμματα κατασκευής ασφαλών τσιπ.

Ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα εμπλακεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, ο Χάσετ επισήμανε ότι η κίνηση αποτελεί μέρος ενός συνεχούς σχεδίου. «Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ, πολύ ειδική περίσταση λόγω του τεράστιου ποσού των δαπανών του νόμου CHIPS που επρόκειτο να εισπραχθεί», δήλωσε ο Χάσετ σε συνέντευξη στο CNBC. «Αλλά ο Πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές από την προεκλογική του εκστρατεία ότι πιστεύει ότι, τελικά, θα ήταν υπέροχο αν οι ΗΠΑ μπορούσαν να αρχίσουν να δημιουργούν ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο. Είμαι λοιπόν βέβαιος ότι σε κάποιο σημείο θα υπάρξουν περισσότερες συναλλαγές, αν όχι σε αυτόν τον κλάδο, τότε σε άλλους κλάδους».

Ο Τραμπ υπέγραψε στις αρχές Φεβρουαρίου διάταγμα για τη δημιουργία κρατικού επενδυτικού ταμείου, ενός μηχανισμού που χρησιμοποιείται κυρίως από μικρότερες χώρες με μεγάλους φυσικούς πόρους και χρησιμεύει ως χρηματοδοτική στήριξη για συναλλαγές. Η Νορβηγία κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως, με περιουσιακά στοιχεία περίπου 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Sovereign Wealth Fund Institute, ακολουθούμενη από την Κίνα, ενώ πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής διαθέτουν, επίσης, μεγάλα ταμεία.

Αν και η ανάληψη μεγάλων θέσεων σε εταιρείες από την αμερικανική κυβέρνηση είναι ασυνήθιστη, δεν αποτελεί πρωτόγνωρο γεγονός, όπως ανέφερε ο Χάσετ, αναφερόμενος στα μερίδια της κυβέρνησης στη Fannie Mae και τη Freddie Mac μετά την οικονομική κρίση. «Δεν ασχολούμαστε καθόλου με την επιλογή νικητών και ηττημένων», πρόσθεσε. «Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί».

Ο Χάσετ σημείωσε, επίσης, ότι η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική που περιλαμβάνει δασμούς για την ενθάρρυνση περισσότερων εταιρειών να μεταφέρουν την παραγωγή τους εντός των ΗΠΑ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

COSCO: Απαιτεί συμμετοχή στο deal της Διώρυγας του Παναμά – Κινεζικές απειλές για μπλόκο
Ναυτιλία

COSCO: Απαιτεί συμμετοχή στο deal της Διώρυγας του Παναμά – Κινεζικές απειλές για μπλόκο

Η «ακτινογραφία» του νέου εργασιακού νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ σε 16+1 ερωτοαπαντήσεις
Εργασιακά

Η «ακτινογραφία» του νέου εργασιακού νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ σε 16+1 ερωτοαπαντήσεις

ΠΑΣΟΚ: Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται - Να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται - Να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Βανς κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες: Καμία εκταμίευση μετρητών στο Ιράν για συμφωνίες
Ειδήσεις

Ο Βανς κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες: Καμία εκταμίευση μετρητών στο Ιράν για συμφωνίες

Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του
Ειδήσεις

Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του

ΗΠΑ: Άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης μετά την πτώση των τιμών καυσίμων
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης μετά την πτώση των τιμών καυσίμων

ΗΠΑ: Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι ανακατεύθυνε 136 πλοία να διέλθουν στο Ορμούζ
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι ανακατεύθυνε 136 πλοία να διέλθουν στο Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 19:00

SpaceX στην Wall Street - Μασκ: Στόχος Σελήνη και Άρης - Αποτίμηση $1,77 τρισ.

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:46

Ο Βανς κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες: Καμία εκταμίευση μετρητών στο Ιράν για συμφωνίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 18:34

Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πολιτική
12/06/2026 - 18:22

Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:22

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:09

Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 18:06

Καθυστερήσεις σε πτήσεις: Ευθύνες στην ΥΠΑ αποδίδει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12/06/2026 - 18:05

«Last Dance» για Μέσι και Ρονάλντο, με την ευχή να διασταυρωθούν

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 17:59

Eurobank: Νέο πενταετές πρόγραμμα διάθεσης 36,4 εκατ. μετοχών – Όροι και προϋποθέσεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 17:54

ΥΠΑΑΤ: Πάνω από €67 εκατ. για αποκατάσταση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές και πλημμύρες

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:54

ΗΠΑ: Άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης μετά την πτώση των τιμών καυσίμων

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:48

Πούτιν: Η Ρωσία βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπη με ολόκληρη τη Δύση

Οικονομία
12/06/2026 - 17:47

Μαρκόπουλος: Θα ματώσουμε τη φανέλα για τη φορολογική πολιτική και τη στήριξη της κοινωνίας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
12/06/2026 - 17:44

Ο κλέψας του κλέψαντος

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:37

Συμφωνία ΔΝΤ – Ουκρανίας για νέα χρηματοδοτική στήριξη σχεδόν 700 εκατ. δολαρίων

Σχόλια Αγοράς
12/06/2026 - 17:34

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στον Δεκέμβριο του 2009 με +2,8% στην εβδομάδα και τραπεζικό ράλι

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 17:11

Wall σε αναμονή: Το βλέμμα σε συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και στη μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:08

«Έπεσε» το Meta: Προβλήματα σε Facebook και Messenger

Πολιτική
12/06/2026 - 17:04

Καλαφάτης: Η μεταφορά τεχνολογίας είναι το καίριο εργαλείο για να μετατρέψουμε οριστικά το brain drain σε brain gain

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 17:04

Fourlis: Μέρισμα €0,15 ανά μετοχή – Στις 3 Ιουλίου η πληρωμή

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:56

ΗΠΑ: Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι ανακατεύθυνε 136 πλοία να διέλθουν στο Ορμούζ

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 16:54

Μπρατάκος: Πρέπει να περάσουμε από την οικονομία της κατανάλωσης στην οικονομία της προστιθέμενης αξίας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:51

ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Ο Τραμπ μιλά για υπογραφή, η Τεχεράνη διαψεύδει

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:48

ΕΣΠΑ 2021–2027: Ευκαιρίες ανάπτυξης και στήριξη της τοπικής κοινωνίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12/06/2026 - 16:36

Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr αναδεικνύει τους πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου εκτός γηπέδου

Οικονομία
12/06/2026 - 16:34

Στουρνάρας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων της ΕΚΤ – Προτεραιότητα μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πειθαρχία

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:33

Ελβετία: Δημοψήφισμα για ανώτατο όριο πληθυσμού στη χώρα στα 10 εκατομμύρια

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:21

Δένδιας: Αναπόσπαστο τμήμα της νέας αντίληψης επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 16:11

Fourlis: Αύξηση πωλήσεων 12% το 2025 – Τα «κλειδιά» του μετασχηματισμού το 2026

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:11

Τραμπ: Κερδίσαμε τον πόλεμο με το Ιράν - Δε χρειαζόμασταν την υποστήριξη της G7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ