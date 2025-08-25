ΠΑΣΟΚ: Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται - Να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, απαντά στις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτική υποκρισία και αθέτηση υποσχέσεων.

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει ότι ενώ προεκλογικά η ΝΔ είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, φοροελαφρύνσεις και μείωση του ιδιωτικού χρέους, στην πράξη έκανε το αντίθετο: εφάρμοσε πλήρως τον νόμο, αύξησε τους φόρους για αυτοαπασχολούμενους, διόγκωσε τα χρέη και κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Τέλος, σχολιάζει ότι η κυβέρνηση, αντί για ισχυρή εξωτερική πολιτική, έχει οδηγήσει τη χώρα σε παθητικό ρόλο, τονίζοντας πως, αν αναζητούν πολιτικούς απατεώνες, αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη.

Αναλυτικά το σχόλιο Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου έχει ως εξής: «Έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτικούς απατεώνες.

Άραγε πώς θα χαρακτήριζε αυτόν, που έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κατέληξε να τον εφαρμόζει πιο πιστά και με περισσότερο ζήλο ακόμη και από τους εμπνευστές του;

Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν, που δεσμευόταν ότι θα μείωνε τους φόρους στη μεσαία τάξη, αλλά υπερφορολόγησε τους αυτοαπασχολούμενους;

Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν που επαγγελλόταν τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, αλλά τελικά αφενός το διόγκωσε και αφετέρου κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας με αποτέλεσμα το ρεκόρ μαζικών πλειστηριασμών;

Πώς θα χαρακτήριζε όσους διαφήμιζαν την περήφανη εξωτερική πολιτική και κατέστησαν με την αδράνεια τους τη χώρα ουραγό των εξελίξεων;

Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται. Αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους».