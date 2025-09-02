Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Βρέθηκαν 1.036 ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις ύψους €22,7 εκατ. – Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

Σε συνολικά 1.036 ΑΦΜ ανέρχονται εκείνοι που, βάσει των έως τώρα ελέγχων, φαίνεται να έχουν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις ύψους σχεδόν 22,7 εκατομμυρίων ευρώ, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, την Τρίτη (2/9).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, οι αιτήσεις που ερευνώνται ανέρχονται σε 6.354, από τις οποίες έχουν προκύψει 1.036 αναλυτικές εκθέσεις, και έχουν ήδη καταλογιστεί ποσά συνολικού ύψους 22.667.522,17 ευρώ.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις».

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία και είπε πως «δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί.»

«Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων», τόνισε.

Όπως σημείωσε, «δικό μας καθήκον μας, καθήκον, δηλαδή, της Πολιτείας, της κυβέρνησης και του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και, όπου χρειάζεται, να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα. Και οι μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους».

«Η Νομιμότητα, η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση – Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας» συνέχισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Η εξέλιξη των ερευνών

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, επεσήμανε ότι «έπειτα από συσκέψεις και επικοινωνίες των συναρμόδιων Υπηρεσιών, ΕΛ.ΑΣ., ΑΑΔΕ και Υπηρεσίων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και, με εντολή του Πρωθυπουργού, αποφασίστηκε η διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι από τον εποπτεύοντα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Εισαγγελέα εκδόθηκε παραγγελία για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση, από τη ΔΑΟΕ | Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων, προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, των ετών 2019 – 2024.

Με την προαναφερόμενη παραγγελία, σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία, κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με τον υπουργό, για την εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, η Υπηρεσία προέβη στις παρακάτω δύο ενέργειες:

1. Διασφάλιση του γνήσιου και απαραβίαστου των ψηφιακών δεδομένων, με την εξαγωγή αντιγράφου και κατάσχεση αυτού από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου αφορούν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) φυσικών/ νομικών προσώπων προς τον Οργανισμό. Η διαδικασία αυτή διήρκησε από τις 9 Ιουλίου 2025 έως τις 28 Ιουλίου 2025.

2. Με την έγκριση του Εισαγγελέα τέθηκαν κριτήρια για την έναρξη της έρευνας και τον εντοπισμό των αρχικών μορφών απάτης. Ο καθορισμός των κριτηρίων μέχρι την τρέχουσα χρονική περίοδο, προέκυψε από την προγενέστερη διερεύνηση παρόμοιων υποθέσεων της Υπηρεσίας, την αξιολόγηση καταγγελλόμενων στοιχείων, παρεχόμενων πληροφοριών και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή των επιδοτήσεων.

Ποια στοιχεία έχουν προκύψει μέχρι στιγμής

Ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι από τους ΑΦΜ που προέκυψαν με την εφαρμογή των προαναφερόμενων κριτηρίων, επιλέχθηκαν να διερευνηθούν, από τους χειριστές της Υπηρεσίας, αυτοί που -από την πρώτη έρευνα- παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας – απάτης.

Μέχρι σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία:

Αριθμός αιτήσεων (ΑΦΜ) προς διερεύνηση: 6.354

Εξαγόμενες εκθέσεις: 1.036

Καταλογισθέντα ποσά: 22.667.522,17 ευρώ

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις».

Οι μέθοδοι απάτης

Συνοπτικά, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.

Η έως σήμερα διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

Ψευδής δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Ειδική ομάδα αστυνομικών για συνέχιση της έρευνας

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επεσήμανε ότι η παραγγελία του Εισαγγελέα εκτελείται αδιάλειπτα και για αυτόν τον σκοπό θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους: