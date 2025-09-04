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Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο των ελέγχων τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
20:15 - 04 Σεπ 2025

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο των ελέγχων τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Πάνω από χίλιοι παραγωγοί έχουν ήδη εντοπιστεί ότι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα διερευνάται με μεγάλη λεπτομέρεια ο ρόλος των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). 

Αυτά τα κέντρα είναι υπεύθυνα για την εισαγωγή των παραστατικών των αγροτών στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να λάβουν την ενιαία ενίσχυση.

Σύμφωνα με ρεοπορτάζ της ΕΡΤ, ο Αριστείδης Σχοιναράκης, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, δήλωσε ότι η κατάσταση εκτραχύνθηκε μετά το 2000, όταν οι πύλες των ΚΥΔ παραχωρήθηκαν και σε ιδιώτες: «Τότε άρχισε και το μεγάλο πάρτι, διότι πριν, λίγο πολύ στις ενώσεις που κάναμε τις δηλώσεις, το θέμα ήταν κάπως ελεγχόμενο».

Ιδιοκτήτες ΚΥΔ στη Φθιώτιδα και τη Λάρισα έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως για απάτες σχετικά με βοσκοτόπια, γεγονός που σύμφωνα με όσους γνωρίζουν τον αγροτικό χώρο αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου.

Ο Δημήτρης Ντογκούλης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας, αναφέρει ότι υπάρχουν ΚΥΔ που στο παρελθόν υπέβαλαν 250 δηλώσεις αγροτών, από τις οποίες οι 230 αφορούσαν βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει ότι τα συγκεκριμένα ΚΥΔ έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία και ότι είναι αδύνατον να έχουν μόνο τέτοιους πελάτες.

Στο Ηράκλειο, οι έλεγχοι των ΚΥΔ δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Οι ιδιοκτήτες τους υποστηρίζουν ότι δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους να ελέγχουν τα πιστοποιητικά που προσκομίζουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι.

Τσιάρας: Νέα εποχή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Fast track διεργασίες

Τη βούληση της κυβέρνησης να οδηγήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια «επόμενη μέρα διαφάνειας και δικαιοσύνης» ανέδειξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας, μιλώντας για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε: «Σε ό,τι αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον οποίο με ρωτήσατε, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και φαντάζομαι ότι, παρακολουθώντας όσα συμβαίνουν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνει κανείς ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να μεταφέρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα διαφάνειας, μια επόμενη μέρα δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά στην κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και μια επόμενη μέρα σε σχέση με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Στόχος μας είναι ο παραγωγός να έχει μια πραγματική και ουσιαστική στήριξη για να συνεχίσει την εργασία του αλλά και την ίδια του τη ζωή».

Όπως είπε, «το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα από έρευνες που γίνονται συστηματικά με τη συνεισφορά της Οικονομικής Αστυνομίας, της ΑΑΔΕ και άλλων παραγόντων, βρισκόμαστε μπροστά σε συγκεκριμένες εξελίξεις. Από την άλλη πλευρά, η δρομολόγηση της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δημιουργεί μια συνθήκη εντελώς διαφορετικής λειτουργίας του συγκεκριμένου οργανισμού, που θα κλείσει, θα λύσει και θα απαντήσει σε όλες τις πολλές και μεγάλες παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν».

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