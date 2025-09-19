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Τσιάρας για επιστολή της Κομισιόν: Καμία απειλή για τις πληρωμές
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:07 - 19 Σεπ 2025

Τσιάρας για επιστολή της Κομισιόν: Καμία απειλή για τις πληρωμές

Reporter.gr Newsroom
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Το ζήτημα της επιστολής της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις και οι εξελίξεις γύρω από την ευλογιά στα αιγοπρόβατα βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, το πρωί της Παρασκευής (19/9), με τον ίδιο να επιχειρεί να δώσει σαφείς διευκρινίσεις, τονίζοντας, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤNEWS, ότι το περιεχόμενο της επιστολής «δεν είναι της έντασης που κάποιοι επιχειρούν να δώσουν». Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ψύχραιμη,  αλλά και αποφασιστική αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Πιο αναλυτικά, ο υπουργός έκανε λόγο για «μεγάλη παρανόηση» σε σχέση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκαθαρίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη εξασφαλίσει παράταση και κινείται με γνώμονα τη διαφάνεια και την αποφυγή κυρώσεων. Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τους κτηνοτρόφους να μην αποκρύπτουν κρούσματα ευλογιάς, δίνοντας έμφαση στη σημασία της συνεργασίας και της υπευθυνότητας για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης.

«Υπάρχει μεγάλη παρανόηση σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιστολή», είπε ο κ. Τσιάρας και συνέχισε: «Από χθες που αυτό βγήκε ως είδηση, ακούγονται πράγματα που δεν έχουν σχέση με τη διαδικασία που ακολουθούμε. Είναι ένα ζήτημα που αναδεικνύει ένα πρόβλημα που ξέρουμε ότι υπάρχει, αλλά δεν είναι της έντασης που κάποιοι επιχειρούν να δώσουν». Ακόμη, είπε πως η ΕΕ ζήτησε την επικαιροποιημένη, με δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης των 3 τελευταίων ετών, γεωχωρική αποτύπωση των δεδομένων του ΟΣΔΕ, ορίζοντας αρχικά ως διορία την 2α Οκτωβρίου. Μετά από πλήρη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη τη θερινή περίοδο του Αυγούστου, η προθεσμία μετατέθηκε για τις 2 Νοεμβρίου προκειμένου να κατατεθεί το πλάνο προς τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές.

Συνεπώς - παρατήρησε ο Υπουργός - δεν «χάθηκε» καμία προθεσμία, δεδομένου ότι όλο το διάστημα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού βρίσκονταν σε στενή συνεργασία με την ΕΕ, «χωρίς να τίθεται σε καμία περίπτωση ζήτημα διακοπής ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων».

Ταυτόχρονα, εξήγησε ότι , «από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την υλοποίηση του Action Plan, ώστε να απαντήσουμε σε όλα τα ζητήματα. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου: αν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει, θα τεθεί θέμα στις ροές πληρωμών. Για αυτό και υλοποιούμε βήμα-βήμα όλα όσα έχουμε συμφωνήσει». Παράλληλα, θύμισε ότι ισχύει η εξάμηνη παράταση που έχει δοθεί για την πλήρη υλοποίηση του action plan με τα 54 σημεία εξυγίανσης, το οποίο ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί μόνο η νομοθετική υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια θεσμική διαδικασία που θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Σε ό,τι αφορά στην ευλογιά, ο Υπουργός μίλησε για μια ιδιαίτερα δύσκολη ζωονόσο: «Η ευλογιά έχει ένα εντελώς διαφορετικό επιδημιολογικό μοντέλο. Ο ιός μπορεί να επιβιώσει για έξι μήνες σε ζωοτροφές ή στο τρίχωμα, γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικό και επικίνδυνο για τη διάδοση». Όπως τόνισε, «χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους. Όταν υπάρχει ένα κρούσμα, δεν πρέπει να αποκρύπτεται, αλλά να ανακοινώνεται αμέσως. Δυστυχώς, σε αρκετές περιπτώσεις οι κτηνίατροι βρήκαν ήδη νεκρά ζώα. Αυτό σημαίνει μετάδοση. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Ο Υπουργός τόνισε ότι η αντιμετώπιση της ευλογιάς δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. «Ήδη έχουμε προχωρήσει σε μια δεκαήμερη «έφοδο» παρουσία των κτηνιάτρων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων στο πεδίο », ανέφερε, για να προσθέσει ότι καθοριστικό ρόλο έχουν και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι. «Πρέπει να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας και, όταν υπάρχει κρούσμα, να δηλώνεται άμεσα. Δεν πρέπει να αποκρύπτονται περιστατικά. Δυστυχώς, οι πληροφορίες μας δείχνουν ότι σε αρκετές εγκαταστάσεις, όταν πήγαν οι κτηνίατροι των ΔΑΟΚ, βρήκαν ήδη νεκρά ζώα. Αυτό σημαίνει μετάδοση της νόσου και μας φέρνει όλους μπροστά σε μια μεγάλη διακινδύνευση του ζωικού μας κεφαλαίου».

Για το ζήτημα του εμβολιασμού, ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι απαιτείται σαφής επιστημονική τεκμηρίωση. «Υπάρχει ένα μεγάλο debate για το αν πρέπει να εμβολιάσουμε τα ζώα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι προσωπικά υποστηρίζω τον εμβολιασμό ως μέσο πρόληψης – άλλωστε, για τον κορονοϊό -ως γιατρός- έτρεξα να εμβολιαστώ μέσα στις πρώτες δύο μέρες. Όμως στην περίπτωση της ευλογιάς τα δεδομένα είναι πιο σύνθετα: ποσοστό και διάρκεια ανοσίας, αριθμός δόσεων, η δυνατότητα διάκρισης αντισωμάτων από τη νόσο ή από το εμβόλιο. Αν αυτά δεν απαντηθούν επιστημονικά, μπαίνουμε σε δύσκολη διαδικασία, με σοβαρούς κινδύνους για τα βασικά μας προϊόντα». Και ξεκαθάρισε: «Αν ο ΣΕΚ έχει την επιστημονική τεκμηρίωση, ας την καταθέσει. Το έχω ζητήσει προσωπικά από τον κ. Μόσχο. Και τότε, ας αναλάβει ο ΣΕΚ την ευθύνη για την εξαγωγή της φέτας, διότι η απόφαση για εμβολιασμό δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα, αλλά επηρεάζει το σημαντικότερο προϊόν της ελληνικής κτηνοτροφίας, την φέτα».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2025 - 11:11
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