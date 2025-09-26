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Τσιάρας για ευλογιά αιγοπροβάτων: Αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
18:57 - 26 Σεπ 2025

Τσιάρας για ευλογιά αιγοπροβάτων: Αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Δέσμη μέτρων στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά αιγοπροβάτων ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις βουλευτών.

Όπως είπε, επίκειται ψήφιση διάταξης που θα προβλέπει την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όσους αναγκάστηκαν να θανατώσουν τα κοπάδια τους λόγω της ασθένειας. Παράλληλα, θα εφαρμοστεί μηχανισμός προκαταβολών για τις αποζημιώσεις.

«Έχουμε ήδη επεξεργαστεί διάταξη για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί κι είναι επί θύραις η ψήφιση της διάταξης», ανέφερε ο κ. Τσιάρας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι πληρωμές θα γίνονται μόνο μετά από ενδελεχείς και διασταυρωτικούς ελέγχους, τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τις ροές των ευρωπαϊκών πόρων».

Αντιπαράθεση για τον εμβολιασμό

Την ώρα που οι κτηνοτροφικοί φορείς ζητούν να σταματήσουν οι θανατώσεις και να προχωρήσει ο εμβολιασμός, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εφαρμόσει εμβολιασμό κατά της ευλογιάς.

Επικαλέστηκε τις επιστημονικές ανακοινώσεις των κτηνιατρικών σχολών του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που αποτρέπουν έναν καθολικό εμβολιασμό λόγω έλλειψης επαρκούς τεκμηρίωσης. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη εφαρμογή του θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στις εξαγωγές φέτας.

«Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση που δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χώρα είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020.

Σχέδιο ενίσχυσης και αποζημιώσεις

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στις αποζημιώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί:

  1. 30 εκατ. ευρώ μέχρι τον Μάρτιο 2025,
  2. επιπλέον 20 εκατ. ευρώ από τον Απρίλιο 2025,
  3. στήριξη 63 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές μέχρι τον Ιούνιο 2025,
  4. καθώς και αποζημιώσεις για απομάκρυνση φερτών υλικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη Θεσσαλία.

Διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει προσπάθεια ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου, διευκρινίζοντας όμως πως αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση.

Έκκληση στους κτηνοτρόφους

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απηύθυνε έκκληση για πιστή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας: «Αν δεν κάνουμε όλοι το καλύτερο δυνατόν, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, θα υπάρχει πρόβλημα. Η επόμενη επιλογή θα είναι lockdown», προειδοποίησε.

Το υπουργείο εφαρμόζει έκτακτο σχέδιο δράσης δέκα ημερών, με ενίσχυση της παρουσίας κτηνιάτρων στο πεδίο, εντατικοποίηση ελέγχων και ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας.

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