Τραμπ: Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα

Την αισιοδοξία του για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία. Η συμφωνία θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για να παραστεί στο τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη.

Επισημαίνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ένα σχέδιο 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, κατά τις συναντήσεις του με Άραβες ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

?BREAKING: President Trump announces, "It's looking like we have a deal on Gaza" that would secure the return of the hostages and end the war. pic.twitter.com/sbEkDEupKG September 26, 2025

Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου ήρθαν λίγες ώρες μετά την ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αποδοκιμασίες και αποχωρήσεις από την αίθουσα. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι το Ισραήλ «πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά στη Γάζα όσο το δυνατόν γρηγορότερα», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.