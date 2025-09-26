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Τραμπ: Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα
Ειδήσεις
18:31 - 26 Σεπ 2025

Τραμπ: Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Την αισιοδοξία του για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία. Η συμφωνία θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για να παραστεί στο τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη.

Επισημαίνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ένα σχέδιο 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, κατά τις συναντήσεις του με Άραβες ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου ήρθαν λίγες ώρες μετά την ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αποδοκιμασίες και αποχωρήσεις από την αίθουσα. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι το Ισραήλ «πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά στη Γάζα όσο το δυνατόν γρηγορότερα», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 19:35
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