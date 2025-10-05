ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Εξετάζεται επιβολή lockdown – Κρίσιμη σύσκεψη τη Δευτέρα (6/10)
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:08 - 05 Οκτ 2025

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Εξετάζεται επιβολή lockdown – Κρίσιμη σύσκεψη τη Δευτέρα (6/10)

Reporter.gr Newsroom
Στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο lockdown για τα αιγοπρόβατα για τον περιορισμό της ευλογιάς, σύμφωνα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα.

«Το θέμα του lockdown για τα αιγοπρόβατα, λόγω της ευλογιάς, είναι ανοιχτό και επί τάπητος. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αποφύγουμε. Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει αύριο», δήλωσε στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Κέλλας διευκρίνισε ότι τυχόν lockdown περιλαμβάνει «ακραία απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος». Αν και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να το αποφύγει, αν τελικώς επιβληθεί, η διάρκειά του δεν θα είναι μικρότερη των 15 ημερών.

Για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αποζημιώσεις

Ο υφυπουργός, ανέφερε επίσης ότι μέσα στο επόμενο 10ημερο θα ξεκινήσει η καταβολή των επιδοτήσεων, που έχουν καθυστερήσει λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε πρώτη φάση θα πληρωθούν για τις ζωοτροφές οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της Θεσσαλίας, που δεν μπορούν ακόμη να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, επειδή είναι καλυμμένα από φερτά υλικά, λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Σχετικά με τα μηνύματα που έλαβαν πρόσφατα κάποιοι αγρότες στη Θεσσαλία να επιστρέψουν χρήματα που έλαβαν, ο κ. Κέλλας εξήγησε ότι όταν συνέβη η θεομηνία Daniel, δόθηκαν κάποιες προκαταβολές κατά δήλωση των ίδιων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των εξατομικευμένων ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι σε 2.600 περιπτώσεις από τις συνολικά 38.000, δόθηκαν μεγαλύτερες προκαταβολές από τις δικαιούμενες.

Όποιος θέλει, έχει το δικαίωμα ένστασης επί του σημειώματος που έλαβε στους κατά τόπους ΕΛΓΑ, μαζί με τα κατάλληλα αποδεικτικά. Τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα θα καταβληθούν στην ΑΑΔΕ τον Δεκέμβριο του 2027.

