Προφυλακιστέοι πέντε κατηγορούμενοι για το κύκλωμα απάτης με τον ΦΠΑ
Φορολογία
10:59 - 05 Οκτ 2025

Προφυλακιστέοι πέντε κατηγορούμενοι για το κύκλωμα απάτης με τον ΦΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Μαραθώνιος ήταν ο πρώτος κύκλος απολογιών των μελών του κυκλώματος απάτης με τις εικονικές εταιρείες για την είσπραξη ΦΠΑ και επιστροφής φόρου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέντε εξ αυτών κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ένας αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι και τρεις ελεύθεροι υπό όρους.

Μεταξύ εκείνων που προσωρινά κρατούμενοι, είναι ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ερασιτεχνικής ομάδας, ο αδερφός του, δημοτικός υπάλληλος και ένας στενός του συνεργάτης.

Η διαδικασία αποδείχθηκε επεισοδιακή καθώς κατά την έξοδο του συλληφθέντα που αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι, έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου των ανακριτικών γραφείων και διακομίστηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Η διαδικασία για τους πρώτους εννιά έληξε τα ξημερώματα της Κυριακής (5/10) και σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι οκτώ συλληφθέντες.

