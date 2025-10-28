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Τσιάρας: Μήνυμα στην Ευρώπη υπέρ μιας ρεαλιστικής πράσινης μετάβασης και στήριξης των αγροτών
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:30 - 28 Οκτ 2025

Τσιάρας: Μήνυμα στην Ευρώπη υπέρ μιας ρεαλιστικής πράσινης μετάβασης και στήριξης των αγροτών

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα υπέρ της ρεαλιστικής πράσινης μετάβασης, της στήριξης των παραγωγών και της ευρωπαϊκής συνοχής, έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας (AGRIFISH) στο Λουξεμβούργο, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα με τη συζήτηση για την αλιευτική πολιτική.

Με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, από τη νέα ΚΑΠ και την ανανέωση των γενεών μέχρι την αλιεία, τις αγορές και τις διεθνείς συμφωνίες, ο υπουργός αγροτικής Ανάπτυξης ανέδειξε τις ελληνικές θέσεις και τη συμβολή της χώρας στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης και ανθεκτικής ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής.

Ειδικότερα, στην παρέμβασή του για την «πράσινη αρχιτεκτονική», ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως η πράσινη αρχιτεκτονική της ΚΑΠ πρέπει να είναι εφαρμόσιμη στην πράξη με κανόνες που μειώνουν τον διοικητικό φόρτο, επιβραβεύουν τον εναρμονισμένο αγρότη και αποδίδουν μετρήσιμα οφέλη για το περιβάλλον.

Τόνισε επίσης ότι η αυτοδίκαιη αναγνώριση της συμμόρφωσης των εκμεταλλεύσεων που έχουν λάβει πιστοποίηση για βιολογική γεωργία αποτελεί θετική εξέλιξη και πρότεινε αυτόματη εξαίρεση για εκτάσεις μικρότερες των 10 εκταρίων.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε πως οι απαιτήσεις για εκτατικοποίηση σε ζώνες νιτρορρύπανσης πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς και οι παραγωγοί που ήδη λειτουργούν με χαμηλές εντάσεις, να ανταμείβονται δίκαια.

Ταυτόχρονα, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή γεωργία συνεχίζει να λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο έντονης αβεβαιότητας, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και του υψηλού πληθωρισμού.

Ταυτόχρονα, είπε ότι η διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά πρέπει να συνοδευτεί από ουσιαστική σύγκλιση των προτύπων παραγωγής με τα ευρωπαϊκά και ζήτησε ευέλικτα εργαλεία στήριξης και ενεργοποίηση μηχανισμών διασφάλισης, όπου απαιτείται.

Όπως δήλωσε, «οι αγρότες μας πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια, να έχουν προοπτική και να μπορούν να εργάζονται με αξιοπρέπεια. Η ευρωπαϊκή γεωργία δεν μπορεί να είναι θύμα των κρίσεων, οφείλει να αποτελεί μέρος της λύσης».

Ο υπουργός συμπλήρωσε ότι η ανανέωση των γενεών είναι κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και τη βιωσιμότητα της υπαίθρου.

Ακόμα, αναφέρθηκε στη σημασία της χρηματοδότησης και των εργαλείων υποστήριξης των νέων αγροτών, λέγοντας ότι κεντρικό εμπόδιο παραμένει η πρόσβαση σε γεωργική γη, ενώ υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στη δημιουργία «Παρατηρητηρίου Γεωργικής Γης σε επίπεδο Ένωσης».

«Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις γυναίκες και στη συμμετοχή των γεωργών νεαρής ηλικίας στη διαδικασία χάραξης πολιτικής», προσέθεσε.

Για τα μέτρα διασφάλισης σε εμπορικές συμφωνίες

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας ότι οι συμφωνίες πρέπει να έχουν ως κεντρικό γνώμονα το συμφέρον των παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποφεύγονται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τρίτες χώρες.

Μάλιστα, τόνισε την ανάγκη για μέτρα διασφάλισης που ενεργοποιούνται έγκαιρα και που λειτουργούν αποτελεσματικά και προβλέψιμα, σημειώνοντας πως η Ελλάδα, ως ανατολικό σύνορο της ΕΕ και πύλη εμπορίου με τρίτες χώρες, είναι πάντοτε διαθέσιμη να συμβάλει εποικοδομητικά.

Για τον Κανονισμό EUDR (Αποψίλωση Δασών)

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι η Ελλάδα συμμερίζεται πλήρως τον στόχο του Κανονισμού για την προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας, αλλά προειδοποίησε πως η επιτυχία του προϋποθέτει να είναι ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος.

Ζήτησε αναβολή της εφαρμογής, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και κάλεσε για ουσιαστική απλούστευση των διαδικασιών και πράσινη μετάβαση που θα προστατεύει τα δάση, αλλά όχι σε βάρος της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Για την κοινή δήλωση των χωρών της Μεσογείου (MED9)

Αναφερόμενος στη συνεργασία των μεσογειακών χωρών, ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι η κοινή αυτή προσπάθεια ενισχύει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας, προσθέτοντας ότι οι μεσογειακές χώρες δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία, είναι το σημείο όπου αποτυπώνονται πιο έντονα οι κοινές προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον, τόνισε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική πρέπει να προσφέρει ευελιξία και απλούστευση και ζήτησε ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό για την πρόληψη, τη διαχείριση κινδύνων και τις αποζημιώσεις.

Για τις αλιευτικές πολιτικές

Σε σειρά παρεμβάσεων για τη Βαλτική, την ICCAT και τα πελαγικά είδη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέδειξε ζητήματα παράνομης αλιείας και την ανάγκη δίκαιης αντιμετώπισης των Ευρωπαίων αλιέων.

Όπως υπογράμμισε, «η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα από σκάφη γειτονικών χωρών, τα οποία αλιεύουν και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων», επισημαίνοντας ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα θεμέλια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Για την επικείμενη σύνοδο της ICCAT, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ζητώντας «εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού» και «ενίσχυση του ελέγχου μέσω ψηφιακών εργαλείων».

Αναφορικά με την Έκθεση Προόδου για την Εφαρμογή της Αλιευτικής Πολιτικής, σημείωσε ότι η εφαρμογή των κανόνων παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με στόλο πάνω από έντεκα χιλιάδες πεντακόσια σκάφη», αλλά υπογράμμισε πως «παραμένουμε προσηλωμένοι στη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων».

«Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που προστατεύει και ενώνει»

Κλείνοντας τις παρεμβάσεις του στο Συμβούλιο, ο Έλληνας υπουργός δήλωσε: «Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που προστατεύει και ενώνει, που στηρίζει την Ουκρανία, αλλά, ταυτόχρονα, εγγυάται στα κράτη-μέλη τη σταθερότητα των δικών τους αγορών.

Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί με συντονισμό και διορατικότητα, προστατεύοντας τους Ευρωπαίους αγρότες από αθέμιτο ανταγωνισμό και επενδύοντας σε πολιτικές που ενισχύουν την αυτάρκεια, την ανθεκτικότητα και τη δίκαιη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς».

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Τσιάρας προήδρευσε από κοινού με τη Φινλανδή ομόλογό του, Σάρι Εσάγια, στο δείπνο των Υπουργών Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με κεντρικό θέμα το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2027.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο υπουργοί ανέδειξαν την ανάγκη για ρεαλιστική χρηματοδότηση της ΚΑΠ, επαρκή στήριξη των κρατών-μελών και διατήρηση της συνοχής στις ευρωπαϊκές αγροτικές πολιτικές, μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκών κρίσεων και αυξημένων αναγκών για τον πρωτογενή τομέα.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/10/2025 - 12:34
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