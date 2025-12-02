ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθυστερήσεις και ελλιπή στοιχεία στις καταγγελίες προς τους ορκωτούς ελεγκτές

Σε προβλήματα διαχείρισης των καταγγελιών για διασπάθιση κοινοτικών πόρων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε η πρώην ορκωτή ελέγκτρια του οργανισμού, Δέσποινα Μαρκοπούλου, κατά την κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή. Η μάρτυρας επισήμανε ότι πολλές από τις σχετικές καταγγελίες δεν έφταναν ποτέ στα χέρια των ορκωτών ελεγκτών, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία συχνά διαβιβάζονταν με σημαντική καθυστέρηση.

«Είχαμε ζητήσει από τη νομική υπηρεσία όλες τις καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν λάβαμε τόσες πολλές», ανέφερε η κ. Μαρκοπούλου, προσθέτοντας πως «είχαμε μεγάλες καθυστερήσεις και δεν είχαμε πάρει όλα τα στοιχεία», χωρίς να διευκρινίζει αν οι καθυστερήσεις ήταν σκόπιμες.

Κατάθεση μετ’ εμποδίων

Η μάρτυρας, η οποία είχε αρνηθεί αρχικά να παραστεί ενώπιον της Επιτροπής, απέστειλε επιστολή ζητώντας να εξεταστεί σε καθεστώς κλειστής συνεδρίασης, αντί για ζωντανή μετάδοση. Στην επιστολή της τόνιζε ότι δεν επιθυμεί να «θυσιάσει την ιδιωτικότητά της για χάρη περιεχομένου», προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση εξαναγκασμού θα αναλάβει όλες τις νομικές ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων της.

Τα μέλη της Εξεταστικής αποφάσισαν κατά πλειοψηφία ότι η επιστολή της θα διαβιβαζόταν στον αρμόδιο εισαγγελέα, εάν η κ. Μαρκοπούλου δεν προσέρχονταν, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενο αδίκημα απείθειας.

Μετά την προειδοποίηση της Επιτροπής, η μάρτυρας αναδίπλωσε τη στάση της και δήλωσε ότι «δεν βοηθάει τον αγρότη ή τον κτηνοτρόφο να δει το πρόσωπό μου», προτείνοντας ότι η ενημέρωση των πολιτών θα ήταν καλύτερα να γίνει μέσω των πρακτικών της Επιτροπής.

Η κατάθεση της κ. Μαρκοπούλου αναδεικνύει προβλήματα διαφάνειας και καθυστερήσεων στη διαχείριση των καταγγελιών εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, εγείροντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ελέγχου των κοινοτικών κονδυλίων.