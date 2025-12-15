Σχέδιο πέντε σημείων προτείνει η κυβέρνηση στους αγρότες για να φύγουν από τα μπλόκα

Η κυβέρνηση κάνει μία ακόμα προσπάθεια προσέγγισης με τους αγρότες, ανακοινώνοντας πως εξετάζει προσεκτικά τα αιτήματά τους και σχεδιάζει να ικανοποιήσει ορισμένα από αυτά.

Σε δήλωσή του το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12), ο κ. Τσιάρας στάθηκε σε 5 συγκεκριμένα σημεία, λέγοντας πως υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

- στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

- στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

- στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

-στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

-στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ζητά εκ νέου να οριστεί αντιπροσωπεία των αγροτών για να υπάρξει διάλογος και να αποκλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις. Θεωρείται επίσης δεδομένο πως την Τρίτη (16/12) ο πρωθυπουργός θα κάνει από το βήμα της Βουλής στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ένα ακόμα βήμα για να γίνουν οι γιορτές χωρίς μπλόκα.

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Τι ζητούν οι αγρότες από την κυβέρνηση

Οι αγρότες απέστειλαν στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό λίστα αιτημάτων, με βασικούς άξονες τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη διασφάλιση του εισοδήματός τους. Ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα, ηλεκτρικό ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγωμα οφειλών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Κεντρικό τους αίτημα αποτελεί η κατηγορηματική αντίθεση στην ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, παρά τα σκάνδαλα που έχουν αποκαλυφθεί στον Οργανισμό Πληρωμών. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι ζητούν αλλαγή στη διαχείριση ζωονόσων με εμβολιασμό αντί θανατώσεων και πλήρη αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων.

Οι μελισσοκόμοι διεκδικούν αναπλήρωση εισοδήματος με 20 ευρώ ανά κυψέλη και ισότιμη ένταξη της μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα της ΚΑΠ. Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, απόφαση που έλαβαν στην Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας.