Μαρινάκης: «Ευκαιρία για γέλιο» χαρακτήρισε τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τσίπρα

Αιχμηρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τις αναλύσεις του Ινστιτούτου ως αφορμή «για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα», αφήνοντας αιχμές για την αξιοπιστία τους. Με σκωπτικό ύφος, αναφέρθηκε στο Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, λέγοντας ότι «μάλλον πρέπει να έχει αποκτήσει και οικονομικό παράρτημα», υποστηρίζοντας ότι τόσο ο πρώην πρωθυπουργός όσο και οι σύμβουλοί του παραμένουν «αμετανόητοι».

Από ουραγοί, διπλάσιοι ρυθμοί ανάπτυξης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε συγκριτικά στοιχεία για την οικονομία, υποστηρίζοντας ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα βρισκόταν «27η στους 27» σε ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ σήμερα καταγράφει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις.

Όπως σημείωσε, την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα δεν υπήρχαν εξωγενείς κρίσεις, ενώ στην Ευρώπη επικρατούσε ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον. Αντίθετα, στα χρόνια της σημερινής κυβέρνησης, όπως είπε, 500.000 πολίτες βρήκαν εργασία, παρά τις διεθνείς αναταράξεις.

Ανεργία: Η δύσκολη μείωση έρχεται όσο πέφτουν τα ποσοστά

Αναφερόμενος στη σύγκριση για τη μείωση της ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι είναι αυτονόητο, όπως καταλαβαίνει ακόμη και «μαθητής δημοτικού ή πρωτοετής φοιτητής οικονομικών», πως η μείωση της ανεργίας γίνεται δυσκολότερη όσο αυτή υποχωρεί.

Όπως εξήγησε, είναι πολύ ευκολότερο να μειωθεί η ανεργία από το 20% στο 18% απ’ ό,τι από το 18% στο 8% ή στο 7,9%, καθώς τότε η προσπάθεια επικεντρώνεται στον «σκληρό πυρήνα» της ανεργίας.

Φορολογία, επενδύσεις και χρέος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη φορολογική πολιτική, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για οικονομική άγνοια ή σκοπιμότητα. Όπως είπε, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκαν ή επιβλήθηκαν 30 φόροι, ενώ η σημερινή κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους, αριθμός που θα αυξηθεί περαιτέρω από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Στο πεδίο των επενδύσεων, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι την περίοδο 2019–2026 καταγράφεται αύξηση 96%, όταν στην Ευρωζώνη η αντίστοιχη αύξηση φτάνει μόλις το 5%. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη και εμφανίζεται πρωταθλήτρια τόσο στις εξαγωγές όσο και στις επενδύσεις.

Διαθέσιμο εισόδημα και κατανάλωση

Απαντώντας στην κριτική περί χαμηλού διαθέσιμου εισοδήματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι όταν παρέδωσε τη χώρα ο κ. Τσίπρας «ήμασταν στο 61% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», ενώ σήμερα το ποσοστό έχει ανέλθει στο 70%.

Αντίστοιχα, στην ατομική κατανάλωση –ως ποσοστό του ευρωπαϊκού μέσου όρου– η Ελλάδα βρίσκεται στο 81%, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση από το τέλος και όχι τη δεύτερη, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση. Επέκρινε μάλιστα τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ ότι η χώρα «από Ελβετία έγινε Βουλγαρία».

Δεν πανηγυρίζουμε, μειώνουμε την απόσταση»

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πανηγυρίζει, αλλά υποστηρίζει πως η χώρα βρίσκεται σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρώπη. «Η λέξη-κλειδί είναι σύγκλιση. Μειώνουμε την απόσταση. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, αλλά μειώνουμε την απόσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας να μην παραποιείται η πραγματικότητα σε βάρος πολιτών που βίωσαν τις προηγούμενες κρίσεις.

Κατηγόρησε, τέλος, την αντιπολίτευση για «λαθροχειρία», καθώς –όπως είπε– συγκρίνει περιόδους έντονων εισαγόμενων κρίσεων, με κορυφαία την πληθωριστική κρίση, με χρόνια γενικευμένης ανάπτυξης.

Αν είχαμε την οικονομία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι θα γινόταν

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι αν η Ελλάδα αντιμετώπιζε τις σημερινές πληθωριστικές πιέσεις σε ρεύμα και τρόφιμα με την οικονομία και τις πολιτικές της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ, «με υπουργούς τύπου Βαρουφάκη ή Τσακαλώτο», το αποτέλεσμα θα ήταν άγνωστο και ενδεχομένως καταστροφικό.

Παρέπεμψε, τέλος, στα εκλογικά αποτελέσματα και τις δημοσκοπήσεις, επισημαίνοντας ότι αν τα πράγματα ήταν τόσο καλύτερα, όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, «δεν θα ήταν σήμερα στο 6%–7%–8%».